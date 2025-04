8/1: Justiça argentina espera resposta da OEA para julgamento de extradição

Em outubro de 2024, o governo argentino decretou novas normas para concessão de refúgio político a pessoas acusadas ou condenadas por crimes considerados graves em seus respectivos países. A nova normativa foi considerada "um tiro no pé" do governo Milei, podendo dificultar a condição dos brasileiros foragidos na Argentina por envolvimento no dia 8/1.

Milei: a última esperança

Filho de Jair, o deputado Eduardo Bolsonaro esteve em Buenos Aires no ano passado, onde se reuniu com legisladores do partido de Milei, o Liberdade Avançada, e pediu refúgio político aos foragidos. O deputado também visitou os brasileiros que aguardam julgamento de extradição prisão

Segundo especialistas argentinos consultados pela reportagem, uma esperança aos foragidos seria o presidente Javier Milei; o único que poderia barrar uma possível extradição, considerando que o presidente argentino é aliado político de Jair Bolsonaro.

A Casa Rosada, por meio do porta-voz Manuel Adorni, negou, em junho do ano passado, que haja um pacto de impunidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro para decidir sobre a concessão de refúgio político aos investigados e condenados pelos ataques aos Três Poderes. "A decisão será tomada pela justiça argentina e a justiça não se distancia da lei (...) Respeitamos todas as decisões judiciais", afirmou o porta-voz na época, em coletiva de imprensa.