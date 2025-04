Na Argentina, despedida do papa reúne cristãos, judeus, muçulmanos e ateus

O presidente argentino, no entanto, não compareceu à cerimônia. Milei deve viajar para Roma na quinta-feira para participar do funeral do papa.

Francisco dialogou com ateus

Homenagens ao papa Francisco em Buenos Aires Imagem: Amanda Cotrim/UOL

Paula ficou sentada nas últimas cadeiras da igreja. Atenta ao que os líderes diziam, disse ser agnóstica, mas que estava ali pela importância do papa. "Não sou religiosa. Nada, nada. Sou agnóstica. Mas o que o papa pregava é o que eu acredito: sem discriminar a ninguém e lutando por causas que merecem que lutemos", afirmou ela.

A celebração contou com muitos turistas, que aproveitaram a viagem a Buenos Aires para conhecer a igreja onde Jorge Bergoglio foi arcebispo antes de ser tornar papa, em 2013.

Do lado de dentro da catedral, alguns cartazes com o rosto do papa, além de vídeos, que eram transmitidos na entrada da igreja.