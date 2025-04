Milei viaja a Roma para funeral do papa, que já chamou de 'comunista'

Javier Milei embarca para Roma hoje, às 22h (horário de Brasília), para acompanhar o funeral do papa Francisco. Ele não participou de nenhuma das celebrações e missas que aconteceram no país em memória do primeiro papa argentino da história, morto na última segunda-feira aos 88 anos. O presidente da Argentina ainda foi atacado nas redes por levar Patricia Bullrich na comitiva. A ministra da Segurança foi alvo de críticas do papa Francisco por comandar repressão policial em Buenos Aires.

Além de estar no funeral do papa, uma das motivações de Milei é encontrar lideranças políticas de direita, como o presidente dos EUA, Donald Trump, seu aliado político, que indicou que irá a Roma acompanhar a despedida do pontífice. O velório do papa, porém, também terá a presença de outros presidentes não alinhados politicamente com o líder argentino, entre eles, Lula, que também estará no funeral.

Ministra que liderou ação criticada por Francisco irá ao funeral