Milei pediu perdão ao Papa e contou o que o pontífice lhe respondeu

Jorge Mário Bergoglio nasceu e cresceu na capital argentina, no bairro de Flores, onde se tornou padre e depois arcebispo de Buenos Aires, antes de ser o primeiro papa latinoamericano da história, em 2013. Teve seu legado marcado para sempre na vida dos mais pobres e nas periferias esquecidas de Buenos Aires.

Presidente argentino usa funeral para bilateral

O presidente Javier Milei afirmou para a rádio Mitre que uma reunião com a ministra italiana, Georgia Meloni, de direita, está prevista para depois do funeral de Francisco. "É uma previsão. Não sei se será uma bilateral, porque esses encontros assim são muito rápidos. Mas ficou combinado de nos encontrarmos depois da cerimônia", disse Milei. Quando visitou o Papa Francisco, no ano passado, Milei também usou a viagem para se encontrar com Meloni. Há uma expectativa para que o presidente argentino também se encontre com Donald Trump, que foi ao funeral e teve uma reunião com o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky.

Javier Milei viajou a Roma com uma comitiva presidencial reduzida. Com o presidente estão a irmã e secretária geral da presidência, Karina Milei, o chefe de gabinete Guillermo Francos, o porta voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, o chanceler Gerardo Werthein, e as ministras de Capital Humano, Sandra Pettovello e de Segurança, Patricia Bullrich.