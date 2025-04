Ruas de Buenos Aires lotam para despedida do papa: "Não o valorizamos"

A despedida incluirá seis paradas em pontos emblemáticos para o papa Francisco:

Casa Mãe Antula (Centro)

Praça Constituição (onde Francisco celebrava missas, na periferia de Buenos Aires)

Prédio do hospital Borda com os hospitais Tobar e Rawson (Barracas)

Unidade penitenciária do Hospital Muniz (Barracas)

Lugar de Cristo San Alberto Hurtado (Parque Patricios)

Paróquia Virgem de Caacupé (Villa Lugano)

Maior manifestação desde o anúncio da morte do papa. A celebração de despedida do papa Francisco na Praça de Maio é a maior até hoje em Buenos Aires, sua cidade natal, desde o anúncio do falecimento do santo padre. Milhares de fiéis, que vieram de várias partes da Argentina, lotaram a região da Catedral Metropolitana e da Casa Rosada, sede do governo argentino. Os jornais locais falam em mais de 100 mil pessoas para a despedida do santo padre hoje.

Momentos de emoção durante a missa. Durante a missa de despedida na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, o momento mais emocionante foi quando a Virgem de Caacupé foi erguida, entre os fiéis. A virgem é a padroeira do Paraguai, mas é um símbolo das favelas de Buenos Aires, cuja maioria de seus moradores são imigrantes, principalmente paraguaios e bolivianos. O simbolismo também se dá por Francisco ter durante todo o seu papado defendido os imigrantes e refugiados. A paróquia Caacupé, na zona sul da capital, também era uma das paróquias na periferia onde Francisco celebrava missas e visitava enfermos.

"Não o valorizamos"

Na Praça de Maio, fiéis emocionados lembram que Francisco foi "um dos papas mais queridos do mundo". "Foi o papa do povo", disse uma fiel. "É um dia de muita tristeza. Temos que seguir com o que ele nos ensinou: fraternidade, paz e amor", disse outra, emocionada. Muitos argentinos disseram que só agora está "caindo a ficha" da morte do papa.