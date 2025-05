Braço direito de Francisco diminuiu chance de ser papa após bênçãos a LGBTs

Um dos quatro cardeais argentinos aptos a votarem no próximo conclave, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Victor Manuel "Tucho" Fernandez, de 62 anos, era o braço direito de Francisco. Sua missão era ajudar o pontífice e os bispos no anúncio do evangelho em todo o mundo e ao ser o responsável pela assinatura da declaração da Fiducia supplicans, em 2023, que permitiu a bênção em homossexuais, praticamente enterrou qualquer chance de ser eleito o sucessor de Francisco, disse uma fonte que conhece o Vaticano, sob reservas.

"Tucho não seria eleito papa, de jeito nenhum. Ele foi tido como o responsável pelo documento que autorizou a benção aos homossexuais. Muito provavelmente, depois do conclave, ele será um dos cardeais que voltará para o seu país de origem e não seguirá no Vaticano", disse a fonte.

A nomeação de Tucho foi considerada a mais importante do pontificado de Francisco. Como consequência, houve uma série de ações consideradas "fora do comum", por meio "da mão de um prefeito que sabe perfeitamente que é o alter-ego de Francisco e que goza de sua absoluta confiança", disse o teólogo Massimo Faggioli, italiano e autor de diversos livros e artigos científicos e professor da Universidade Villanova, nos EUA.