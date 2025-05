Curas Villeros: como a Igreja Católica é mediadora nas favelas argentinas

"Isso é diferente do que costuma acontecer no Brasil. Apesar de haver exceções, os padres brasileiros moram fora dos bairros periféricos e vão na periferia somente para celebrarem missa ou quando há alguma ação social. Uma vez terminada, os padres voltam para os seus bairros. Então eles não costumam compartilhar a vida cotidiana com essas pessoas (que moram nas favelas)", reflete a pesquisadora.

Por não morarem nas favelas, os padres brasileiros não estão nas favelas durante a noite, um horário onde toda a dinâmica dos bairros periféricos muda. A experiência de viver nas favelas dos curas villeros, segundo ela, transforma a relação dos padres com os mais pobres e o trabalho deles nas periferias.

"Na Argentina, a Igreja Católica atua como mediadora entre Estado e população"

Ana Beraldo, pesquisadora

Mesmo assim, pondera a pesquisadora, praticamente todos os padres de favela da Argentina são provenientes da classe média, brancos, com outro tipo de capital social. E por mais que vivenciam as problemáticas de um morador da periferia, eles "nunca serão moradores como os outros", enfatiza.

Como no Brasil, igreja evangélica cresce na Argentina

Atualmente, cerca de 60% da população argentina- uma população de 46 milhões de pessoas- se declara como católica, de acordo com os dados oficiais do censo de 2022. Os evangélicos são 15,3% e os sem religião são 18,9%. Em 2009, os evangélicos eram menos de 10%.