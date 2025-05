Argentina vive 'deterioração da liberdade de imprensa', dizem jornalistas

Há algumas semanas, o jornalista Roberto Navarro, diretor do jornal "El Destape", foi atacado pelas costas enquanto caminhava pelo centro de Buenos Aires. Ele atribuiu a agressão ao presidente Milei. "Eu responsabilizo o presidente da nação, Javier Milei, pelo que aconteceu comigo e pelo que me pode acontecer'', disse. "Isso gera medo e o medo gera silêncio. O golpe na minha cabeça foi um golpe em qualquer jornalista critico", afirmou. Ele recebeu apoio de diversos jornais do país.

Em março, um homem de 43 anos foi detido no centro portenho acusado de agredir um jornalista do canal TN enquanto cobria, ao vivo, as manifestações em prol dos aposentados, no Congresso Nacional. O suspeito foi localizado por causa das câmeras que puderam registrar o rosto do suposto agressor.

Com Milei, agressões a jornalistas dobram

Um relatório do Observatório da Palavra Democrática revelou que nos primeiros 16 meses de governo de Milei foram registrados 216 agressões contra jornalistas, fotojornalistas e profissionais de comunicação. Em 2022, segundo o Observatório, o registro era de menos de 100. Segundo o informe, 50% dos ataques foram físicos, 22% virtuais e 16% referente a limitação do acesso à informação. O estudo se baseou em informes da organização Repórteres Sem Fronteira, Amnistia Internacional e do Fopea (Foro de Jornalismo Argentina).

À reportagem, a presidente da Fopea, Paula Moreno Román, destacou que na Argentina sempre houve tensão entre jornalistas e o poder político, "o que é normal no exercício da democracia". Mas, segundo ela, desde que assumiu Milei, os ataques à imprensa e à liberdade de expressão se dilataram.

"Estamos vivendo uma deterioração da liberdade de imprensa. Primeiro, o próprio presidente —e seu entorno— é o principal agressor. Segundo, o tipo de agressão é o discurso que estigmatiza os profissionais de imprensa, tratando-os de mentirosos e bandidos, algo impensável", diz.