Mulher de argentino preso na Venezuela diz não ter notícias dele há 5 meses

"Hoje, dia 8 de maio, é aniversário dele e faz cinco meses que ele está preso e que não sabemos se ele está bem. Fiz tudo que é legalmente possível para ter informações sobre Nahuel. Falei com o promotor que o está acusando de terrorismo. Mas até o dia de hoje, Nahuel não tem nenhum processo penal nos tribunais venezuelanos, e mesmo assim, esse promotor o acusou", disse.

Publicamente, o promotor venezuelano Tarek William Saab afirmou, em dezembro do ano passado, que Nahuel Gallo foi preso sob suspeita de terrorismo. O Ministério Público argumentou que o policial argentino tentou entrar na Venezuela irregularmente "ocultando seu verdadeiro plano criminal sob a roupagem de uma visita sentimental", disse Saab.

A esposa de Nahuel, no entanto, desmente a versão oficial das autoridades venezuelanos e afirma que o marido ingressou na Venezuela legalmente, por meio de uma carta convite, redigida por ela, que já estava em Caracas, com o filho do casal, esperando o marido para as festas de fim de ano. Segundo contou Alexandra, os dois moram em Mendoza, cidade argentina que faz fronteira com o Chile.

De acordo com Alexandra, o marido foi sozinho encontrar a família em Caracas. Mas, por questões financeiras, decidiu fazer um caminho mais longo, porém mais barato. Segundo a esposa, ele viajou para a Venezuela saindo de Santiago do Chile, com um voo até Bogotá. Da capital colombiana, foi até a cidade de Cucutá, na fronteira, e de lá cruzou, por terra, para a Venezuela. "Ele fez uma travessia legal. Venezuela não tem voos diretos em muitas cidades. Optamos por uma viagem mais barata porque não somos ricos, somos trabalhadores, gente comum", disse.

Ainda de acordo com Alexandra, no dia da detenção do marido, ela recebeu uma chamada de telefone de um homem que se apresentou como motorista e afirmou que estava levando Nahuel ao aeroporto da cidade de Santo Antonio del Táchira, a 10 horas de Caracas, de onde ele tomaria um avião até o aeroporto de Caracas, onde Alexandra o esperava. Mas Nahuel nunca chegou ao encontro da esposa.

Prisão aumenta crise entre Milei e Maduro

A prisão de Nahuel Gallo tensiona ainda mais a crise entre os governos de Javier Milei e Nicolás Maduro, que romperam relações diplomáticas depois de Milei não reconhecer a reeleição de Maduro, em 28 de julho, denunciada como fraude pela oposição e por entidades internacionais. Na ocasião, Maduro expulsou o corpo diplomático da Argentina e de outros países, como Peru, Panamá, Chile, Costa Rica, República Dominicana e Uruguai, em resposta ao não reconhecimento do resultado das urnas.