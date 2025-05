Como ultra direita usou grupos privados para crescer na América Latina

O periódico afirmou no ano passado que a Rede Atlas influenciou o projeto político do presidente argentino Javier Milei, do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e de outras figuras da ultra direita no mundo, incluindo os ex-primeiros-ministros britânicos Boris Johson, Rishi Sunak e Liz Truss. Para o jornal, "esses representantes são os rostos de um programa que eles representam".

Think tanks liberais adotam a lógica da incidência, diz autora

Apesar do avanço do liberalismo da extrema direita ter a participação dos think tanks, esses institutos não são exclusivos da direita, explica a autora. "A esquerda também tem as suas", como fundações, centros e institutos. No entanto, diz Gimenez, a diferença é que os mais liberais atuam por meio da lógica da incidência, isto é, propagando discursos que regularizam e estabilizam um sentido liberal comum para temas urgentes, como a fome, a pobreza, os fluxos migratórios, as guerras, entre outros.

A incidência é o esvaziamento do pensamento crítico, apelando à persuasão, por meio de uma lógica de mercado, que nesse caso pode ser definido como o mercado de ideias, apostando em frequência e quantidade. O mais importante é a expansão de um determinado conjunto de valores

Maria Julia Gimenez

Gimenez aponta que um dos valores propagados pelo liberalismo, por meio da lógica da incidência, é o combate ao comunismo —uma lógica que surge na Guerra Fria, mas que tem sido atualizada, tornando-se, nos dias de hoje, qualquer ameaça às ideias liberais. "A construção política não pode ser reduzida à incidência. Deve ser uma lógica da construção de ideias e diálogo nos territórios, considerando o povo e suas demandas reais."

Na Argentina, think tanks buscam aproximar Milei de líderes globais

Na América Latina, um dos primeiros think tanks foi a Escuela Superior de Economia e Administração de Empresas. Fundada em Buenos Aires nos anos 1950 por Alberto Benegas Lync, herói político de Milei, tinha como objetivo formar economistas e administradores de empresas. A entidade estabeleceu os primeiros contatos e organizou viagens e intercâmbios envolvendo figuras de relevância no campo do liberalismo. A atuação permanece até hoje, especialmente na aproximação entre Milei e o presidente norte-americano Donald Trump. A aposta da entidade é que o presidente argentino seja o porta-voz dos interesses de Trump na América do Sul.