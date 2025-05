Argentina amplia segurança na fronteira com SC e PR, mas sem cerca de arame

A fronteira entre Argentina e Brasil é considerada estratégica e complexa devido à sua geografia. Trata-se de uma fronteira seca sem barreiras naturais, conforme descrito no documento oficial.

O governo Milei considera a região crítica pela presença de grupos criminosos como o PCC. A área enfrenta desafios relacionados ao contrabando, tráfico de drogas e armas, entre outros crimes.

A operação contará com a participação das polícias argentinas e do Ministério Público Federal e Estadual. A Gendarmeria será responsável pela execução do plano.

Integração cultural de Brasil e Argentina na fronteira

Os moradores das cidades fronteiriças vivem uma simbiose cultural entre Brasil e Argentina. É comum cruzarem a fronteira para atividades cotidianas como compras e trabalho.

O "portunhol" é amplamente utilizado como idioma local. Há também uma fusão cultural nas áreas de gastronomia, música e festas entre os dois países.