Russos usaram Brasil como 'fachada' para espionar reserva de gás argentina

Em conversa com a coluna, o autor revela que o Oficial do Serviço de Inteligência no Exterior Russo (SVR) Artem Viktorovič Dulcev usou duas identidades quando esteve no Brasil.

Sua primeira entrada no país foi como Martin Hausmaninger e esteve no Rio de Janeiro com esse nome entre os dias 14 e 16 de outubro de 2009. No mesmo ano, entre os dias 17 e 18 de outubro visitou as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai). A segunda entrada de Dulcev no Brasil foi em 2012, já como Ludwig Gisch. Foi com essa identidade que o oficial visitou o Brasil por mais vezes, como em dezembro de 2013, agosto de 2014, julho de 2017 e abril de 2018. Além dele e da esposa, outros espiões russos fizeram turismo no Brasil, usando nomes como Victor Muller Ferreira, Cherkaasov e Di Mmaria, detalhou Alconada ao UOL.

O jornalista argentino explica que o casal de espiões russos visitou o Brasil seguidamente porque era uma forma de "alimentar a fachada de turistas". Eles faziam questão de tirar fotos em símbolos emblemáticos do Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor, e nas cataratas, em Foz do Iguaçu. Os espiões cogitaram morar na capital fluminense. "A dúvida era entre se fixar no Rio ou em Buenos Aires", contou Alconada.

O casal optou pela capital argentina. O autor acredita que a decisão sobre a cidade para morar teria vindo de Moscou, já que, na capital argentina, havia, naquele momento, baixo controle migratório, boa qualidade de vida e falhas nos serviços de inteligência. Apesar disso, outros espiões russos usaram o Brasil como fachada ou mesmo como residência, mas alguns terminaram presos, conta o jornalista.

As datas em que Artem e Ana transitaram pelo Brasil como Ludwig Gisch e Maria Rosa Mayer Muños coincidem com o período em que o casal residiu na Argentina, entre 2012 e 2017 e entre 2018 e 2022, no bairro portenho de Belgrano. Eles tiveram dois filhos argentinos, Sofia e Daniel, que nasceram em 2013 e 2015, respectivamente. Em 2018, Ludwig Gisch e María Rosa Mayer Muños chegaram a se camuflar como torcedores da seleção argentina no mundial da Rússia.

Russos espionaram Vaca Muerta

A investigação jornalística descobriu que o casal russo espionou a Vaca Muerta entre 2012 e 2022, período que os dois viveram em Buenos Aires. Segundo Alconada, eles tinham interesse em temas energéticos e mandavam informações a Moscou sobre a reserva de gás e petróleo e fizeram amizades com pessoas que lá atuavam através de informações em cólegio dos filhos desses funcionários.