Inspirada em Trump, Argentina vai taxar educação e saúde para estrangeiros

De acordo com o governo Milei, o número de estudantes estrangeiros em universidades estaduais cresceu de 35.202 em 2015 para 82.797, em 2023. No mesmo período, o número de estrangeiros em universidades particulares cresceu 58%. De acordo com dados publicados no DNU, a Universidade de Buenos Aires (UBA), a maior da Argentina, tem atualmente 325.421 estudantes de graduação, dos quais 38.185 são estrangeiros.

Os principais alvos do governo argentino são os estudantes de medicina. Segundo os dados do decreto, as universidades estatais que oferecem o curso receberam 25% mais estrangeiros em 2023. "É um absurdo que o regime atual garanta acesso gratuito às universidades públicas aos imigrantes".

Acordo bilateral facilita residência a brasileiros

Por conta de um acordo bilateral com o Brasil, vigente desde 2005, os brasileiros que decidem morar na Argentina solicitam a residência permanente diretamente, sem a necessidade de obter a residência provisória, como outros estrangeiros.

Desde que Milei assumiu a presidência, a Argentina passou a exigir o visto de estudante a todos os estrangeiros que desejavam cursar faculdade no país, seja ao nível de graduação ou pós-graduação, independente de ser brasileiro.

Endurecimento para obter a residência permanente na Argentina

Entre as mudanças presente do decreto está a obrigação de apresentar comprovantes econômicos suficientes para "sobreviver no país". Essa exigência não era feita em anos anteriores. Antes, o solicitante precisava apenas apresentar antecedentes penais no país de origem e na Argentina, além de arcar com as taxas migratórias. A nova norma migratória não permitirá, entre outros, que nenhum estrangeiro condenado ou com antecedentes por delitos dolosos contra a vida, a integridade sexual ou poderes públicos e ordem constitucional, sejam admitidos na Argentina.