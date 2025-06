Com reforma de Milei, estrangeiras terão que pagar por aborto na Argentina

Aborto na Argentina era uma esperança para estrangeiras

Sob anonimato, uma mulher de 25 anos na época, contou à coluna que colocou algumas roupas na mochila e a esperança de poder interromper uma gestação não desejada de forma segura quando saiu de São Paulo rumo a Buenos Aires, de ônibus, em 2023. Chegando à capital argentina, procurou ajuda de organizações sociais de mulheres para ser acompanhada durante o processo.

Ela relatou que a Argentina surgiu em sua vida como uma chance: "Quando soube que lá o aborto era legal e gratuito, não tive dúvidas. Você não sabe o peso que tirei das minhas costas ao poder fazer o procedimento de modo seguro. Aqui no Brasil é crime, mas lá não", disse.

Sem burocracia, sem perguntas. Só fiz um exame para confirmar as semanas de gestação; conversei com uma psicóloga, assinei alguns documentos e pronto. Me deram a medicação para poder abortar. Fiz o procedimento e, depois de alguns dias, já estava no Brasil, tranquila e em paz com a minha decisão Brasileira que foi para Argentina para fazer um aborto

Na Argentina, a lei que legalizou o aborto foi aprovada em dezembro de 2020 e sancionada em janeiro de 2021 pelo então presidente Alberto Fernández. Houve, à época, uma intensa campanha popular conhecida como "maré verde", que se intensificou em 2018, tomando as ruas do país em reivindicação ao aborto legal, público e gratuito.

Centenas de brasileiras viajaram para Argentina para abortar

Nas redes sociais, dezenas de mulheres, entre elas brasileiras, buscam informações em grupos específicos para poder acessar o aborto legal na Argentina. Os depoimentos, em sua maioria privados, refletem o medo de comprar pílulas falsas ou de passar por um procedimento arriscado no Brasil, que pode levar à morte em caso de complicações, além do temor da prisão.