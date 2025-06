Efeito Milei obriga brasileiros a deixarem Argentina: 'Não é fácil voltar'

É um governo xenofóbico (...) Existia em Buenos Aires uma xenofobia velada que foi escancarada com Milei. Coisas que eu em quase sete anos de Argentina nunca tinha vivido, em menos de um ano do governo de Milei eu comecei a sofrer. Me interpelavam na rua e mandavam eu parar de falar português porque eu estava no país deles. Falavam que eu tinha que voltar para o meu país e que estava ali para roubar as vagas e o trabalho deles. Nesse sentido, o governo Milei tem estimulado o pior

Rhana Santos Pestana Spinelli

O clima hostil e o aumento do custo de vida tiraram dela e do marido o prazer de viver em Buenos Aires. "Tudo começou a ficar quatro vezes mais caro, como o aluguel e o mercado, a escola da minha filha subia todos os meses, ficou surreal", disse a estudante. E, após sete anos morando em Buenos Aires, o casal decidiu mudar a rota e voltar para o Brasil.

"Estamos morando no Rio e gastando menos do que em Buenos Aires. Estou conseguindo pagar o financiamento da minha faculdade de medicina", comparou. A decisão de voltar, no entanto, não foi fácil. "Eu sinto muita falta da Argentina. Ainda dói. Não é fácil voltar, mas foi a decisão certa. E eu espero com todo o meu coração que a Argentina melhore", desabafou.

Já a estudante de história e fotógrafa Thais Santos, 32, voltará ao Brasil no próximo mês. Ela, que é natural de Goiânia, foi morar em Buenos Aires com o marido Guilherme Reis, 33, em 2019.

No país vizinho, cresceu como fotógrafa de viagem, enquanto o companheiro realizava o sonho de estudar medicina em uma universidade pública e gratuita a todos, independente do status migratório. Isso mudou com a reforma de Milei, mas as faculdades particulares continuavam acessíveis em comparação ao custo no Brasil. Mas agora isso também acabou. Além do aumento das mensalidades, aluguel, plano de saúde, mercado, e transporte público triplicaram os preços em menos de um ano, destaca a jovem.