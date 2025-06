Suprema Corte da Argentina confirma condenação de Cristina Kirchner

"Ser presa é um certificado de dignidade''

A ex-presidente argentina recebeu a decisão da Suprema Corte na sede do Partido Justicialista (peronista). Ela esteve reunida, desde ontem, 9, com senadores de partidos peronistas e líderes políticos, na iminência da decisão judicial.

Na noite de ontem, a ex-mandatária afirmou aos militantes que ser presa era um certificado de dignidade: "enquanto (alguns) seguem andando pelas ruas livres de qualquer culpa por fazerem mega renegociações e endividarem duas vezes o país com o fundo monetário (...) estar presa é um certificado de dignidade".

Ela também afirmou que prendê-la não será a solução. "Vamos, me prendam. Acreditam que vão solucionar isso me pretendendo. Então, vamos, me prenda. As pessoas vão começar a ter mais dinheiro? Vão pagar os juros da dívida? Vai fazer obra pública?", disse, apontando contra o governo de Javier Milei.

"A prisão da ex-presidente da Nação é um estado de sítio encoberto e o início de uma ditadura virtual", afirmou o dirigente peronista Juan Grabois. "Todas as forças populares estão convocadas em defesa do sistema republicano e na nossa identidade nacional popular", acrescentou Grabois, que no fim de semana esteve preso por 12 horas, depois de ocupar junto a um grupo de militantes e deputados, o edifício do instituto Juan Domingo Perón, um centro de investigação e divulgação histórica do peronismo, que o governo Milei anunciou que fecharia.

"Acham que vão resolver isso me prendendo? Vai lá, me prende. Vão aumentar os salários dos argentinos? Vão começar a financiar as escolas e os hospitais? Vão conseguir pagar a dívida em dólares que têm com o Fundo Monetário Internacional e com os detentores de títulos?", disse Cristina horas antes da decisão da Corte.