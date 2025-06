Deputados petistas marcham em Buenos Aires em apoio a Cristina Kirchner

Em solidariedade à peronista e contra a decisão da Suprema Corte, uma multidão de militantes e apoiadores marcharam hoje pelas ruas do centro de Buenos Aires com o slogan "Argentina com Cristina". Eles afirmam que a ex-presidente é vítima de perseguição jurídica e política e que sua prisão é para impedir que ela participe do tabuleiro político-institucional.

Dias antes da confirmação da condenação, Cristina anunciou que seria candidata a deputada estadual pela província de Buenos Aires, que congrega 40% do eleitorado do país, considerada um bastião do peronismo.

Os críticos dos governos de Cristina, no entanto, celebraram a prisão da ex-presidente e afirmaram que a justiça foi feita. Eles defendem que a crise econômica do país se deve à corrupção impetrada, segundo eles, pelos governos peronistas.