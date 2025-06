Brasil indica advogado, e Argentina adia de novo audiência de extradição

A Justiça da Argentina adiou mais uma vez a audiência de extradição de cinco brasileiros condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e presos no país. A nova data do julgamento foi marcada para 8 de julho, em Buenos Aires.

Inicialmente, a audiência estava prevista para 18 de junho, mas já havia sido remarcada para o dia 24 por coincidir com uma audiência no mesmo tribunal envolvendo a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupção. A Justiça decidiu que ela poderá cumprir a sentença em prisão domiciliar.

Segundo a coluna apurou, o novo adiamento do julgamento do pedido de extradição dos brasileiros atendeu a um pedido do Brasil para incluir um advogado no processo. O defensor argentino atuará em nome do Estado brasileiro, ao lado do Ministério Público Federal da Argentina, que já representa os interesses da extradição.