Revolta e alegria com prisão de Kirchner retratam Argentina polarizada

Polarização política

O descontentamento com o segundo governo de Cristina Kirchner (2011-2015) e, principalmente, com o de Alberto Fernández, de quem Kirchner foi vice (2019-2023), convenceu muitos argentinos a elegerem Javier Milei. Apesar de a economia seguir em crise e o salário da maioria dos argentinos não ser suficiente, os apoiadores de Milei são acometidos por uma esperança de que o ajuste fiscal do atual governo terá frutos e que o presidente cumpriu sua promessa de campanha e conseguiu diminuir a inflação. A inflação mensal da Argentina reduziu de 25% no primeiro mês de Milei para cerca de 1,5% em maio.

O governo Milei, por sua vez, não tem se pronunciado sobre a prisão de sua principal rival política. O presidente Javier Milei se limitou a escrever no X que a condenação de Cristina significou justiça.

Mesmo presa, muito provavelmente Kirchner não estará fora do tabuleiro político, influenciando os próximos passos dentro do peronismo. "As manifestações pró Cristina, desde a confirmação de sua condenação, também é uma forma do kirchnerismo ter centralidade política, lhe dando um pouco de poder, ainda que momentâneo, no contexto previo da data limite - 19 de julho- para que os partidos entreguem suas listas com candidatos aos cargos legislativos, para as eleições estaduais em setembro e nacionais em outubro.

"O desafio (da base política de Cristina) será sustentar essas mobilizações com o tempo", analisou o cientista político, Ignacio Labaqui, professor e pesquisador na Universidade Católica Argentina (UCA).

A confirmação da condenação de Cristina Kircher ocorreu dias depois de a ex-presidente declarar que seria candidata a deputada estadual pela província de Buenos Aires, a qual reúne 40% do eleitorado da Argentina e é considerada um bastião do peronismo.