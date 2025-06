Decisão final é de Milei, diz promotor sobre extradição de foragidos do 8/1

Especialistas ouvidos pela reportagem consideram raro que um chefe de Estado questione decisões do Supremo de outro país. No entanto, destacam que o cenário pode ser imprevisível diante do perfil de Milei, que já fez críticas públicas ao presidente Lula.

O advogado Pedro Gradín, que representa Ana Paula de Souza e Joel Borges Corrêa, afirmou ao UOL que trabalha com apoio logístico da Asfav (Associação de Familiares dos Investigados pelo 8 de Janeiro), mas sem receber honorários. "Estamos atuando pro bono. Sabemos que eles carecem de recursos. Em princípio, assumimos a defesa e, se a situação se resolver —o que entendemos que será de forma favorável—, vamos discutir como ressarcir os custos", disse.

Gradín também participa da defesa de outros brasileiros em processos de extradição —cerca de 40 nomes que constam de listas enviadas pelo STF à Argentina por via diplomática.

Procurado, o advogado Damián Vera, responsável por Rodrigo de Freitas e Joelton Gusmão Oliveira, não respondeu à reportagem. A defesa de Wellington Luiz Firmino não respondeu a solicitação de entrevista. A representante da Asfav, Gabriela Ritter, também não prestou esclarecimentos ao UOL.

Como será o julgamento

Tribunal em Buenos Aires onde será julgado o pedido de extradição de condenados pelo 8/1 presos na Argentina Imagem: Amanda Cotrim/UOL

A audiência começará com uma apresentação do processo pelo juiz, seguida pela manifestação do Ministério Público e do representante legal do Brasil e pela sustentação da defesa. Os réus poderão falar, com auxílio de tradutores. O juiz poderá proferir a sentença imediatamente ou adiar a decisão por horas, dias ou até semanas. Os casos serão julgados individualmente —o que significa que alguns podem ser extraditados e outros não.