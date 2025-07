Brasil quer retomar pautas de direitos humanos na presidência do Mercosul

"Nós gostaríamos de ver esses institutos mais vigorosos. Trabalharemos para ajudá-los a cumprir a sua função importantíssima de preparar corpos técnicos, de fazer estudos, de difundir dados e elementos e de promover efetivamente temas fundamentais, como os direitos humanos e o tema da justiça e cuidado social", destacou Padovan, na semana passada.

O presidente Lula já havia dito na reunião do Mercosul, em dezembro, em Montevidéu, que a esfera social do bloco sul-americano estava sendo "estrangulada", sem se referir diretamente a seu rival político na região, Javier Milei.

A Argentina, como membro do Mercosul, já estava sendo acusada, desde 2024, de impedir o consenso, conceito que rege o bloco, quando o assunto em pauta eram os direitos humanos.

O Mercosul, diferente de outros blocos regionais, define suas ações por consenso e não por votação. Na prática, isso significa que se um país-sócio criar algum tipo de obstáculo, não há avanço sobre a pauta em questão. Foi o que aconteceu com a agenda social do bloco na presidência de Milei.

Nos bastidores, funcionários que atuam no campo social do Mercosul falam em "alívio" em relação à chegada do Brasil à presidência. Interlocutores disseram à coluna que "a falta de diálogo e o boicote à agenda social impetrada pela gestão argentina foi sem precedente na história do bloco" e que "retomar a vitalidade do Mercosul social e político" é a prioridade do Brasil.

Argentina impediu reuniões e Brasil reclamou

Diretora-executiva do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul, a brasileira Andressa Caldas diz que o trabalho do instituto tem sofrido com sérias dificuldades nos últimos meses.