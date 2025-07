Mercosul terá livre comércio com países de bloco do mercado europeu

Um dos produtos que poderiam se beneficiar do acordo do Mercosul com a Efta seria o açúcar brasileiro, que poderia ser usado para a produção do chocolate suíço, atualmente é comprado de países europeus. O chocolate suíço também poderia ser exportado ao Brasil sem tarifas. Hoje, o imposto sobre o chocolate suíço é de 20% e com a negociação a tarifa poderá até ser zerada.

O acordo prevê livre comércio, com taxa zero para certos produtos, outros, no entanto, como os produtos agrícolas, seriam comercializados a partir de cotas específicas de exportação, como a carne bovina e do frango. O Mercosul poderia exportar até 3 mil toneladas por ano de carne bovina, com tarifa zero, o que poderia aumentar a exportação brasileira, a depender do mercado.

Do ponto de vista comercial, o acordo significa "alavancar a economia do Mercosul", disse uma fonte do governo, representando um caminho para integração e valor agregado para os produtos do Mercosul, considerando a tecnologia da Efta em variados setores. De acordo com informações do Itamaraty, o PIB (Produto Interno Bruto) dos dois blocos regionais soma US$ 4,4 trilhões para a economia dos dois blocos. Além disso, os países que englobam a Efta concentram alto poder de compra.

Um dos pontos do acordo que estavam em negociação eram as patentes, que dizem respeito a medicamentos, mas também maquinários e outras tecnologias. Os suíços queriam que a proteção das patentes fosse mais abrangente do que as já estipuladas pelas normas internacionais. O Brasil, por outro lado, defendia que já cumpria as regras internacionais. Depois de muita negociação, contudo, os suíços retrocederam sobre essa demanda para que o acordo pudesse ser finalizado.