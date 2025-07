Faísca entre Lula e Milei não deve afetar acordos na Cúpula do Mercosul

É público que o presidente argentino relativiza a mudança climática. No ano passado, por ocasião da Cúpula Mundial do Clima da ONU, Milei pediu que a delegação argentina se retirasse do evento, sinalizando um giro nas negociações internacionais e colocando a Argentina na contramão do discurso que reconhece as mudanças climáticas.

Milei já tinha acusado a ONU de querer, em suas palavras, impor uma agenda ideológica. O presidente argentino afirmou que o "coletivismo" nunca apresentou soluções para os problemas do mundo e afirmou que ele estava "diante do fim de um ciclo", referindo-se à sua decisão de se afastar da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

A postura da Argentina, nesse sentido, pode dificultar os anseios do Brasil no que vem sendo chamado de "Mercosul Verde", uma proposta de Lula que reforça o papel do bloco na agenda ambiental global.

O programa visa, dentre outras coisas, promover a agricultura de baixo carbono e expandir as exportações agrícolas sustentáveis entre os países do bloco. "O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental", disse Lula, em dezembro passado, durante a Cúpula do Mercosul, em Montevidéu.

A agenda ambiental, social e de direitos humanos é uma prioridade na presidência temporária brasileira no Mercosul. O Brasil espera contar com o apoio do aliado político de Lula na região, o presidente uruguaio, de esquerda, Yamandu Orsi, que assumiu em março. Orsi disse publicamente que seu objetivo é se aproximar ainda mais do Mercosul e que não pretende manter a agenda internacional de seu antecessor, o direitista Lacalle Pou.

O Brasil assume a presidência temporária do Mercosul no mesmo semestre em que o país sediará a COP30, em Belém, no Pará. A diplomacia brasileira afirmou que lançar o Mercosul Verde é responder a uma necessidade da realidade atual, promovendo a cooperação para que não apenas o comércio seja sustentável, mas também "que mostremos ao mundo as nossas credenciais verdes", afirmou Padovan.