Lula visita Cristina Kirchner em prisão domiciliar em Buenos Aires

O presidente Lula encontrou hoje a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre pena de seis anos em prisão domiciliar em Buenos Aires. A visita foi autorizada pela Justiça.

O que aconteceu

Lula chegou para encontro 12h30 e ficou por cerca de 50 minutos. O presidente encontrou com Kirchner após cumprir agenda do Mercosul com Javier Milei, atual presidente da Argentina e principal rival da ex-presidente. O petista não tem nenhuma reunião bilateral marcada com o atual mandatário.

Apoiadores e militantes pediram para Lula e Cristina aparecerem na varanda do apartamento, o que não ocorreu. Sob os gritos de "Viva Lula e Cristina" e cantando o hino peronista, com bandeiras do Partido dos Trabalhadores, os manifestantes tomaram as ruas do entorno da residência de Kirchner. Uma faixa foi estendida na janela com os dizeres "sem medo de ser feliz, Cristina livre". A frase faz referência a um jingle tradicional do petista.