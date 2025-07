Crise entre Milei e vice pode fortalecer extrema direta na Argentina

Logo após a derrota do executivo no congresso, o mandatário argentino afirmou categoricamente que vetará os projetos em nome do déficit zero. Ele também afirmou que recorrerá à justiça, se for o caso, para impedir o aumento das pensões.

Villarruel é chamada de "traidora"

Nas redes sociais, o conflito foi ainda mais acentuado. Milei endossou postagens que chamaram a vice de "traidora". Na imprensa, a ministra de segurança de Milei e braço direito do presidente, Patricia Bullrich, foi ainda mais longe. Segundo ela, Villarruel pensa como os kirchneristas:

"Vamos voltar a imprimir dinheiro e que venha a inflação novamente. Isso é o que ela disse (...) ela quis se colocar em frente a sessão para romper o equilíbrio fiscal que conquistamos (...) ela quer voltar com a pobreza, porque a inflação é a pior ferramenta para gerar pobres. Isso a Argentina já sabe", argumentou Bullrich, que já havia insinuado em outras oportunidades que Villarruel "jogava" ao lado da oposição.

A vice-presidente, que em dezembro do ano passado apareceu como a política com melhor índice de aprovação da Argentina (53%), em pesquisas de opinião, à frente de Milei (51%), respondeu nas redes sociais com forte crítica ao mandatário e a ministra de segurança. "Um aposentado não pode esperar; uma pessoa com deficiência menos ainda. Que economize em viagens e na Side (Secretaria de Inteligência do Estado) e pronto", apontou a vice, no contexto das viagens internacionais do presidente argentino.

Segundo dados do site Chequeado, Milei e sua equipe viajaram 645 vezes em 2024, gerando um custo de aproximadamente 7,7 milhões de reais, sendo o maior destino internacional os Estados Unidos (55 viagens), seguido do Brasil (39) e França (25). O levantamento revelou que o presidente argentino viajou 17 vezes ao exterior, contabilizando dois meses fora do país, segundo o portal.