O bairro argentino que ganhou fama com prisão domiciliar de Kirchner

Só agora, um mês depois da prisão de Kirchner, o local parece ter voltado à normalidade. Hoje, a situação é outra. As ruas não estão mais cercadas e os ônibus voltaram a circular. "Agora está mais tranquilo, muito mais tranquilo. Ainda bem", disse um comerciante que não quis se identificar.

Vizinho cria página para registrar apartamento

Contudo, seria um exagero dizer que vida voltou a ser como era antes, pelo menos não para o criador da página Vizinho de Cristina, no Instagram. Segundo o autor, o objetivo da conta é difundir os registros sobre a casa que a ex-presidente permanecerá pelos próximos seis anos. O dono do perfil, que preferiu não se identificar, vive na mesma quadra que a ex-presidente e criou a conta @vecinodecristina, onde compartilha o dia-a-dia da prisão domiciliar da ex-mandatária. A conta já tem quase 50 mil seguidores.

"Vivo na quadra de Cristina. Vejo a transformação do bairro. Vivo na quadra que hoje está no noticiário. Deixo aqui meu registro amador", diz no perfil. O dono da conta disse aos jornais que decidiu criar a página porque se trata de um "acontecimento". "É um evento histórico que meus filhos vão estudar na escola e isso está passando na porta da minha casa. Então, para mim é um privilégio, uma oportunidade", afirmou o dono da página na rede social.

Mas nem todos os vizinhos ficaram felizes com a fama que a região ganhou por causa da ex-presidente. Aurea afirmou aos jornalistas que na época que a militância estava fazendo vigília na casa da ex-presidente, a rotina do bairro foi alterada. "Deixem a gente trabalhar e viver. Aqui tem muita gente idosa, como eu. Tudo isso, esses cânticos, nos altera; não temos porque aguentar isso", disse a aposentada de 84 anos, que vive no mesmo edifício que a ex-presidente.

Na Argentina, terraços são símbolo político

O uso da varanda por Christina virou polêmica no país, até que a justiça autorizou que a ex-presidente fizesse uso do espaço físico, por entender que o mesmo corresponde ao apartamento onde ela cumpre prisão, porém, salientou que a ex-presidente não deveria convocar a militância para frente da casa, a fim de não modificar a dinâmica do bairro, como vinha acontecendo dias antes e posteriores à prisão.