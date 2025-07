Argentina recebe 'caçadora de imigrantes' de Trump e mira isenção de visto

A notícia do início do processo para que a Argentina seja incorporada ao Programa de isenção de vistos dos EUA foi celebrado pela embaixada dos EUA em Buenos Aires. Segundo nota divulgada, ambos países iniciaram, um processo para fortalecer a cooperação entre viajantes que vão aos EUA.

"Sob a liderança do presidente Javier Milei, a Argentina está se convertendo em um aliado ainda mais forte dos EUA, mais comprometido que nunca com a segurança de fronteira entre ambas nações. Atualmente, Argentina tem a menor taxa de vistos vencidos de toda a América Latina. e 25% dos argentinos viajam para os EUA nos primeiros quatro meses deste ano em comparação ao ano passado. "É por isso que estamos tomando medidas para permitir que a Argentina retorne ao Programa de Isenção de Vistos", disse a secretária Kristi Noem. "Esta declaração de intenções que assinei com o ministro Werthein e o ministro Bullrich destaca nossa forte parceria com a Argentina e nosso desejo mútuo de promover viagens legais enquanto desencorajam ameaças. Esse tipo de liderança diplomática, impulsionado pelo presidente Trump, ajudará a aumentar a segurança de ambos os países."

Trump quer que Milei limite influência da China

O cubano-americano Peter Lamelas, médico e embaixador designado por Trump na Argentina, não deixou dúvidas sobre sua visão de mundo e o papel que quer imprimir na geopolítica, sendo ponte entre Trump e Milei. Na semana passada, durante audiência no Comitê de Relações Exteriores no Senado dos EUA, Lamelas disse que a "Argentina é um jogador chave no hemisfério ocidental e nossa relação é vital para a estabilidade regional", segundo a imprensa argentina. Na ocasião, antecipou que sua missão como diplomata seria guiada pelo lema "America First" com o objetivo de alinhar os interesses estratégicos de ambos países.

Segundo os jornais argentinos, ele também teria dito que seu objetivo como embaixador seria "limitar a influência maligna da China" e que prometeu apoiar Milei para ganhar as eleições e que trabalharia para que Cristina Kirchner tenha "a justiça que merece". Em seu perfil no LinkedIn escreveu que "teve sorte de viver o sonho americano" ao se referir a sua origem em Cuba, antes de migrar aos EUA.

A admiração de Lamelas por Milei é antiga. Em novembro de 2024, ele escreveu no twitter que Milei é um líder que vai libertar a Argentina do que ele chamou de "socialismo". "Assim como o presidente Trump, Milei entende que a propriedade começa com um estado menor e mais eficiente", escreveu.