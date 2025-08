Argentina anuncia força-tarefa contra o PCC e diz ter mapeamento da facção

Investigações detectaram também práticas próprias do PCC dentro dos presídios argentinos, como cerimônias de iniciação e batismo, em que os novos membros receberam um número de matrícula. Estas práticas replicam o modo de operação documentado no Brasil, onde o PCC construiu grande parte do seu poder a partir de sua influência no sistema carcerário Ministério de Segurança da Argentina

Pascual Mario Bellizzi foi apresentado como o novo chefe do departamento de investigação da polícia federal argentina. Ele liderará as investigações contra o PCC e descreveu o grupo como uma "organização violenta" com intenções de se expandir na América Latina.

Desde sua posse, Bullrich diz ter intensificado ações contra narcotraficantes. O tema é uma preocupação comum entre os países do Mercosul, onde todos os membros enfrentam problemas com facções brasileiras.

Um integrante do PCC foi preso em Buenos Aires na sexta-feira. Fábio Rosa Carvalho, foragido desde 2023, foi detido com a ajuda da polícia civil brasileira e deve ser extraditado ao Brasil, onde enfrenta acusações de mais de 100 homicídios.

A ameaça do PCC na região

O PCC é visto como uma organização com métodos mafiosos. De acordo com Bellizzi, o novo comandante da polícia federal argentina, eles realizam acordos e mantêm um forte poder econômico, cuidando de seus membros e familiares.