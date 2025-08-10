Como massacre de leões em cidade argentina marcou fim de animais em circos
Um trágico incidente abalou a cidade de San Pedro, na Argentina, em 1990. Dois leões famintos escaparam de um circo e atacaram moradores, levando a mudanças significativas na legislação sobre o uso de animais em espetáculos no país.
Os animais estavam trancados em uma jaula após o circo Akay se envolver em dívidas, deixar a cidade, e usar os felinos como garantia de pagamento. Sem alimentação há 12 dias, segundo testemunhas, eles fugiram durante a madrugada e atacaram quatro pessoas na rua Joaquim V. Gonzales.
Entre as vítimas, estavam José Patroni e um casal de vizinhos, Maria Laura Lobaiza e seu marido Ramon Llovera. Caso marcou a cidade, localizada a 170 quilômetros da capital, na madrugada de 22 de junho.
Com marcas do ataque e o rosto paralisado, 35 anos depois, Maria lembrou daquele trágico dia no qual ela, com apenas 24 anos e mãe de três filhos, presenciou o horror. "Eu poderia ter escapado, mas ele era o amor da minha vida", contou, em entrevista à jornalista argentina Gisele Sousa Dias.
Ramon foi acordado pelos gritos do vizinho, que estava sendo atacado por um dos leões. Mas quando Maria chegou ao quintal, viu que o companheiro, que tentava ajudar José, acabou vítima de um segundo felino.
Vi meu marido em uma poça de sangue com um leão em cima dele, e o meu vizinho José com outro leão em cima. Lutei, lutei e lutei. Enquanto lutava, olhava onde estava meu esposo. Depois, não o vi mais. Enquanto eu lutava, senti uma explosão na cabeça. Quando acordei, estava no hospital
Maria Laura Lobaiza
Desesperada com a cena, ela gritou por socorro, e jogou uma pedra e uma mesa no animal — deixando-o ainda mais furioso. Ela também foi atacada e, assim como o marido, ficou gravemente ferida. O casal passou cinco meses internados e muitos dias em coma. Maria ficou com o lado esquerdo do rosto paralisado. "Tenho um sentimento de injustiça; por causa de alguém que não fez o que tinha que fazer [cuidar da jaula], aconteceu o que aconteceu", disse.
A quarta vítima foi Adrian Medina, que passava pela rua, ouviu a gritaria, e tentou ajudar. Ele perdeu um olho e três dedos.
Os leões foram abatidos a tiros pela polícia naquela madrugada. A ação foi necessária para conter os ataques e proteger a população.
"Passou o que passou com a gente porque tentamos nos ajudar. Meu marido tentou ajudar o vizinho e eu tentei ajudar o meu marido. Apesar de tudo, sempre dormimos com a cabeça tranquila, porque o que fizemos foi o que tínhamos que fazer", afirmou Maria Laura.
Sem culpados, episódio levou a mudanças na legislação
Na época, especulou-se que os donos do circo seriam brasileiros ou mexicanos. Mas ninguém foi identificado ou responsabilizado criminalmente, e a pergunta sobre quem abriu a jaula nunca foi respondida. "Um jogava a bola no colo do outro; por parte do circo, ninguém foi responsabilizado", lembrou a jornalista argentina Gisele Sousa Dias.
O circo era considerado ilegal e os animais estavam sem comida. As vítimas processaram o município e indenização, de cerca de US$ 150 mil, foi paga ao casal quase dez anos depois.
Um ex-domador, que teve a identidade preservada, disse que os leões não participavam dos shows porque eram "indomáveis". Ele treinava três leoas, que foram embora com o circo. "Domar os machos era outro nível, representavam enorme perigo", afirmou.
A tragédia impulsionou mudanças nas leis sobre o uso de animais em circos na Argentina, que naquela época era uma febre no país. Após o ataque, legislações municipais, estaduais e federais foram alteradas para proibir o uso de animais selvagens em espetáculos.
Mesmo assim, outros casos emblemáticos marcaram o país, como o do zoológico de Luján, em Buenos Aires. O espaço foi fechado em 2020, por decisão do então presidente Alberto Fernández. Lá, tigres, elefantes e leões eram atrações e o público podia entrar nas jaulas para acariciá-los ou alimentá-los. Funcionários diziam que os felinos eram mansos porque "foram criados com cachorros", mas denúncias indicaram que os animais eram dopados para interação com visitantes.
