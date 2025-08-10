Como massacre de leões em cidade argentina marcou fim de animais em circos

Com marcas do ataque e o rosto paralisado, 35 anos depois, Maria lembrou daquele trágico dia no qual ela, com apenas 24 anos e mãe de três filhos, presenciou o horror. "Eu poderia ter escapado, mas ele era o amor da minha vida", contou, em entrevista à jornalista argentina Gisele Sousa Dias.

Ramon foi acordado pelos gritos do vizinho, que estava sendo atacado por um dos leões. Mas quando Maria chegou ao quintal, viu que o companheiro, que tentava ajudar José, acabou vítima de um segundo felino.

Vi meu marido em uma poça de sangue com um leão em cima dele, e o meu vizinho José com outro leão em cima. Lutei, lutei e lutei. Enquanto lutava, olhava onde estava meu esposo. Depois, não o vi mais. Enquanto eu lutava, senti uma explosão na cabeça. Quando acordei, estava no hospital

Maria Laura Lobaiza

Desesperada com a cena, ela gritou por socorro, e jogou uma pedra e uma mesa no animal — deixando-o ainda mais furioso. Ela também foi atacada e, assim como o marido, ficou gravemente ferida. O casal passou cinco meses internados e muitos dias em coma. Maria ficou com o lado esquerdo do rosto paralisado. "Tenho um sentimento de injustiça; por causa de alguém que não fez o que tinha que fazer [cuidar da jaula], aconteceu o que aconteceu", disse.

A quarta vítima foi Adrian Medina, que passava pela rua, ouviu a gritaria, e tentou ajudar. Ele perdeu um olho e três dedos.

Os leões foram abatidos a tiros pela polícia naquela madrugada. A ação foi necessária para conter os ataques e proteger a população.