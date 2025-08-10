Assine UOL
Amanda Cotrim

Como massacre de leões em cidade argentina marcou fim de animais em circos

Amanda Cotrim
Colunista do UOL, em Buenos Aires
Atualizada em
Reportagem do jornal Crónica San Pedro em junho de 1990 Imagem: Reprodução

Um trágico incidente abalou a cidade de San Pedro, na Argentina, em 1990. Dois leões famintos escaparam de um circo e atacaram moradores, levando a mudanças significativas na legislação sobre o uso de animais em espetáculos no país.

Os animais estavam trancados em uma jaula após o circo Akay se envolver em dívidas, deixar a cidade, e usar os felinos como garantia de pagamento. Sem alimentação há 12 dias, segundo testemunhas, eles fugiram durante a madrugada e atacaram quatro pessoas na rua Joaquim V. Gonzales.

Entre as vítimas, estavam José Patroni e um casal de vizinhos, Maria Laura Lobaiza e seu marido Ramon Llovera. Caso marcou a cidade, localizada a 170 quilômetros da capital, na madrugada de 22 de junho.

Com marcas do ataque e o rosto paralisado, 35 anos depois, Maria lembrou daquele trágico dia no qual ela, com apenas 24 anos e mãe de três filhos, presenciou o horror. "Eu poderia ter escapado, mas ele era o amor da minha vida", contou, em entrevista à jornalista argentina Gisele Sousa Dias.

Ramon foi acordado pelos gritos do vizinho, que estava sendo atacado por um dos leões. Mas quando Maria chegou ao quintal, viu que o companheiro, que tentava ajudar José, acabou vítima de um segundo felino.

Vi meu marido em uma poça de sangue com um leão em cima dele, e o meu vizinho José com outro leão em cima. Lutei, lutei e lutei. Enquanto lutava, olhava onde estava meu esposo. Depois, não o vi mais. Enquanto eu lutava, senti uma explosão na cabeça. Quando acordei, estava no hospital
Maria Laura Lobaiza

Desesperada com a cena, ela gritou por socorro, e jogou uma pedra e uma mesa no animal — deixando-o ainda mais furioso. Ela também foi atacada e, assim como o marido, ficou gravemente ferida. O casal passou cinco meses internados e muitos dias em coma. Maria ficou com o lado esquerdo do rosto paralisado. "Tenho um sentimento de injustiça; por causa de alguém que não fez o que tinha que fazer [cuidar da jaula], aconteceu o que aconteceu", disse.

A quarta vítima foi Adrian Medina, que passava pela rua, ouviu a gritaria, e tentou ajudar. Ele perdeu um olho e três dedos.

Os leões foram abatidos a tiros pela polícia naquela madrugada. A ação foi necessária para conter os ataques e proteger a população.

"Passou o que passou com a gente porque tentamos nos ajudar. Meu marido tentou ajudar o vizinho e eu tentei ajudar o meu marido. Apesar de tudo, sempre dormimos com a cabeça tranquila, porque o que fizemos foi o que tínhamos que fazer", afirmou Maria Laura.

Sem culpados, episódio levou a mudanças na legislação

Na época, especulou-se que os donos do circo seriam brasileiros ou mexicanos. Mas ninguém foi identificado ou responsabilizado criminalmente, e a pergunta sobre quem abriu a jaula nunca foi respondida. "Um jogava a bola no colo do outro; por parte do circo, ninguém foi responsabilizado", lembrou a jornalista argentina Gisele Sousa Dias.

O circo era considerado ilegal e os animais estavam sem comida. As vítimas processaram o município e indenização, de cerca de US$ 150 mil, foi paga ao casal quase dez anos depois.

Um ex-domador, que teve a identidade preservada, disse que os leões não participavam dos shows porque eram "indomáveis". Ele treinava três leoas, que foram embora com o circo. "Domar os machos era outro nível, representavam enorme perigo", afirmou.

A tragédia impulsionou mudanças nas leis sobre o uso de animais em circos na Argentina, que naquela época era uma febre no país. Após o ataque, legislações municipais, estaduais e federais foram alteradas para proibir o uso de animais selvagens em espetáculos.

Mesmo assim, outros casos emblemáticos marcaram o país, como o do zoológico de Luján, em Buenos Aires. O espaço foi fechado em 2020, por decisão do então presidente Alberto Fernández. Lá, tigres, elefantes e leões eram atrações e o público podia entrar nas jaulas para acariciá-los ou alimentá-los. Funcionários diziam que os felinos eram mansos porque "foram criados com cachorros", mas denúncias indicaram que os animais eram dopados para interação com visitantes.

