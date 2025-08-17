Corte na saúde ameaça tratamento de PcDs na Argentina: 'Não podem esperar'
Há pelo menos dois meses, trabalhadores do setor de saúde, pessoas com deficiência e seus familiares denunciam uma crise no acesso a tratamentos de saúde e terapias.
O cenário é atribuído aos cortes no orçamento da Andis (Agência Nacional de Pessoas com Deficiência) e ao congelamento de salários de profissionais que prestam atendimento às pessoas com deficiência.
Atualmente, quase dois milhões de pessoas - a Argentina tem 46 milhões de habitantes- possuem o Certificado Único de pessoas com deficiência, segundo dados oficiais de março de 2025, o que representaria 4% da população, segundo o site Chequeado, que trabalha com dados e informações públicas.
Milei vetou lei de emergência
Entre as principais reivindicações do setor estão:
- aprovação de uma lei de emergência que garanta salários aos prestadores de serviço e pensões por invalidez a não contribuintes;
- cumprimento da cota de 4% dos postos de trabalho destinadas as PCDs.
Diante da demanda, o Senado argentino aprovou em julho uma lei de emergência, com validade até 2027, além de uma lei que previa aumento para aposentados. Mas o presidente Javier Milei vetou o texto no dia 4 de agosto sob a justificativa de que a lei simboliza um "enorme custo fiscal".
Quando assumiu a presidência, em dezembro de 2023, Milei fez uma auditoria nas contas públicas e suspendeu milhares de pensões por invalidez. Segundo o governo, os valores eram pagos a pessoas que cometiam fraude.
Quem perdeu o direito afirma que o argumento serviu para cortar o financiamento da Andis e cortar pensões de quem realmente necessitava.
Autor da lei de emergência, o deputado Daniel Arroyo, do partido peronista União pela Pátria, afirmou que o veto de Milei foi um erro. "Um erro absurdo que aprofunda o colapso do sistema", disse.
A deputada Victoria Paz, do mesmo partido, disse que "se a Argentina não tem orçamento para uma lei que protege os direitos das pessoas com deficiência, então o país não tem dinheiro para mais nada. Ao menos que a gente se acostume a viver em um país onde as pessoas morrem por ter uma deficiência".
Em discurso na semana passada, Milei afirmou: "Se os salários não fossem suficientes, vocês teriam que caminhar pelas as ruas cheias de cadáveres".
?Javier Milei habló en la Fundación Faro y volvió a provocar con sus declaraciones en defensa del rumbo económico.-- Perfil.com (@perfilcom) August 5, 2025
"Si la frase 'no se llega a fin de mes' fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena de cadáveres", lanzó.
Más información en? pic.twitter.com/t8Kc7Xbk8P
"Pessoas com deficiência não podem esperar"
Organizações não governamentais e ativistas afirmam que só a lei de emergência garantiria os direitos dessa população.
"Pessoas com deficiência não podem esperar. Um tratamento não recebido a tempo ou interrompido por falta de pagamento é determinante e, às vezes, fatal. A lei de emergência melhoraria o que existe, mas ainda seria insuficiente", disse o influenciador Gustavo Fulco.
"É impressionante que estamos aqui reclamando por direitos que deveriam ser intocáveis", disse uma mãe, em um protesto no Congresso nacional argentino, na semana passada.
Outra manifestante, mãe de um adolescente com autismo severo de 16 anos, disse que o marido ganha menos que o valor gasto com remédios para o filho. O salário é de 900 mil pesos (R$ 3.750), mas os medicamentos custam um milhão de pesos (cerca de R$ 4 mil). "Por causa do trabalho do meu marido, o seguro saúde cobre os medicamentos, mas tem muita gente que depende do público", afirmou.
"Nós, pais, estamos desesperados. Estou angustiada. Se soubessem de quanta coisa temos que cuidar por sermos pais de pessoas com deficiência. É a primeira vez que há um abandono total [por parte do Estado]. Eu entendo que é preciso acomodar [as contas públicas de] todo o país, mas não pode continuar assim", afirmou Selene Califano, que trabalha com com autistas e escreve livros sobre o tema.
Hospital pediátrico em crise
O Hospital Nacional Garrahan é um hospital pediátrico de referência e cuida de crianças com deficiência. A instituição é uma das mais afetadas pelo ajuste fiscal. O governo federal financia 80% dos gastos e o governo da cidade de Buenos Aires, os outros 20%.
Profissionais da saúde do hospital —entre médicos, enfermeiros e terapeutas—, afirmam que os salários estão congelados e que a instituição está funcionando com o orçamento de 2024.
A situação financeira do hospital corre o risco de piorar ainda mais e o orçamento, de sofrer uma queda de 30% em termos reais, considerando a projeção da inflação pelo Banco Central até o fim do ano.
O ministro da saúde da Argentina, Mario Lugones, afirmou na rede social X, em julho, que está reorganizando o hospital "para acabar com sua má gestão e que ele possa seguir como referência regional". Lugones afirma que a gestão Milei eliminou privilégios e corrigiu desvios.
Segundo o governo, no acumulado desde janeiro, os salários dos profissionais da saúde aumentaram 6,8%. A inflação acumulada desde o início do ano está em 15%.
Entre as principais reivindicações do hospital está a atualização dos salários dos médicos. Como consequência, a instituição reclama da evasão de profissionais.
No ano passado, o UOL revelou que os médicos argentinos estavam com os salários abaixo da linha da pobreza.
O porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, disse, em maio, que a reivindicação do setor da saúde era compreensível. "A reclamação dos profissionais de saúde é entendível na Argentina. Aqui é um país onde os médicos há muito tempo deveriam ganhar mais (...) Essa situação é compreendida por nós sempre", disse.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.