Corte na saúde ameaça tratamento de PcDs na Argentina: 'Não podem esperar'

Organizações não governamentais e ativistas afirmam que só a lei de emergência garantiria os direitos dessa população.

"Pessoas com deficiência não podem esperar. Um tratamento não recebido a tempo ou interrompido por falta de pagamento é determinante e, às vezes, fatal. A lei de emergência melhoraria o que existe, mas ainda seria insuficiente", disse o influenciador Gustavo Fulco.

"É impressionante que estamos aqui reclamando por direitos que deveriam ser intocáveis", disse uma mãe, em um protesto no Congresso nacional argentino, na semana passada.

Outra manifestante, mãe de um adolescente com autismo severo de 16 anos, disse que o marido ganha menos que o valor gasto com remédios para o filho. O salário é de 900 mil pesos (R$ 3.750), mas os medicamentos custam um milhão de pesos (cerca de R$ 4 mil). "Por causa do trabalho do meu marido, o seguro saúde cobre os medicamentos, mas tem muita gente que depende do público", afirmou.

"Nós, pais, estamos desesperados. Estou angustiada. Se soubessem de quanta coisa temos que cuidar por sermos pais de pessoas com deficiência. É a primeira vez que há um abandono total [por parte do Estado]. Eu entendo que é preciso acomodar [as contas públicas de] todo o país, mas não pode continuar assim", afirmou Selene Califano, que trabalha com com autistas e escreve livros sobre o tema.