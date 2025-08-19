Esquerda perdeu por erros políticos, afirma ex vice-presidente boliviano

Erros da própria esquerda

"A direita boliviana não voltou ao poder por causa dos trolls nas redes sociais, por causa de um discurso mais violento, ou mesmo porque o povo que se beneficiou das políticas sociais é "ingrato", mas por erros políticos da própria esquerda", afirmou o ex vice-presidente da Bolivia nos governos de Evo Morales (2006-2019), Alberto García Linera.

Segundo o ex-presidente, enquanto a extrema direita aponta as falhas de governos de esquerda e se apresenta como a solução para o mal-estar social, ela se expande "como resultado da deterioração das condições de vida da população trabalhadora, da frustração coletiva deixada por progressistas tímidos, ou da perda de status de setores médios", afirmou. "Os direitos sociais nunca foram caridade governamental. São conquistas nas ruas e no voto", afirmou o ex vice-presidente.

Em um artigo publicado no jornal La Jornada de México, o intelectual boliviano comparou os países da América do Sul governados por políticos de esquerda e substituídos por governos de direita e extrema direita.

Ele citou o Brasil e o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. Segundo Linera, o processo foi resultado de um mal-estar econômico de anos e do ajuste fiscal de 2015 que afetou as receitas populares. O mesmo ocorreu na Argentina com a derrocada do peronismo e a ascensão de Milei, em 2023. "A anomalia política Milei é a maneira distorcida de canalizar a frustração para o ódio e a punição".

Para o ex vice-presidente Linera, a influência da direita requer "previamente a existência social de um mal-estar generalizado, de uma disponibilidade coletiva ao desapego e rejeição a posições progressistas".