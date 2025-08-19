Esquerda perdeu por erros políticos, afirma ex vice-presidente boliviano
Na Bolívia, o resultado das urnas surpreendeu e acentuou o debate sobre a derrocada da esquerda no país andino, após 20 anos da era "Evo Morales". O país terá pela primeira vez uma disputa presidencial em segundo turno. A decisão em outubro será entre dois candidatos de direita: Rodrigo Paz (Partido Democrático Cristão) e Jorge "Tuto" Quiroga (Aliança Livre). O representante da esquerda nas eleições, Andrónico Rodriguez, ficou em quarto lugar.
Crise política e econômica
A Bolívia vive uma crise econômica e política que tem se aprofundado nos últimos anos. O racha entre o ex-presidente Evo Morales e o atual presidente Luis Arce dentro do MAS (Movimento ao Socialismo), além da ruptura do ex-presidente com o partido, foram apontados por analistas políticos como ingredientes fundamentais que ajudaram a minar as candidaturas de esquerda.
O governo de Luis Arce, considerado pela população como "desastroso", também teria contribuído para a expansão da direita e da extrema direita no país vizinho, avaliam analistas políticos.
Erros da própria esquerda
"A direita boliviana não voltou ao poder por causa dos trolls nas redes sociais, por causa de um discurso mais violento, ou mesmo porque o povo que se beneficiou das políticas sociais é "ingrato", mas por erros políticos da própria esquerda", afirmou o ex vice-presidente da Bolivia nos governos de Evo Morales (2006-2019), Alberto García Linera.
Segundo o ex-presidente, enquanto a extrema direita aponta as falhas de governos de esquerda e se apresenta como a solução para o mal-estar social, ela se expande "como resultado da deterioração das condições de vida da população trabalhadora, da frustração coletiva deixada por progressistas tímidos, ou da perda de status de setores médios", afirmou. "Os direitos sociais nunca foram caridade governamental. São conquistas nas ruas e no voto", afirmou o ex vice-presidente.
Em um artigo publicado no jornal La Jornada de México, o intelectual boliviano comparou os países da América do Sul governados por políticos de esquerda e substituídos por governos de direita e extrema direita.
Ele citou o Brasil e o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. Segundo Linera, o processo foi resultado de um mal-estar econômico de anos e do ajuste fiscal de 2015 que afetou as receitas populares. O mesmo ocorreu na Argentina com a derrocada do peronismo e a ascensão de Milei, em 2023. "A anomalia política Milei é a maneira distorcida de canalizar a frustração para o ódio e a punição".
Para o ex vice-presidente Linera, a influência da direita requer "previamente a existência social de um mal-estar generalizado, de uma disponibilidade coletiva ao desapego e rejeição a posições progressistas".
Evo impedido de concorrer
Confiando em seu legado político, Evo Morales, o primeiro presidente indígena do país (2006-2019), tentou concorrer nessas eleições, mas a justiça não autorizou, alegando que o registro de seu novo partido não foi feito em tempo hábil. Além disso, Morales já tinha sido impedido em 2023 de disputar o pleito, por ter tido mais de dois mandatos.
Prevendo a ascensão da direita, Evo Morales fez campanha pedindo o voto nulo, afirmando que as eleições não seriam legítimas. Seu trabalho surtiu efeito. Segundo a justiça eleitoral da Bolívia, quase 20% das pessoas votaram nulo. No entanto, o número não foi suficiente para uma possível suspensão das eleições.
Setores de esquerda afirmam que o campo progressista nao conseguiu emplacar um candidato por causa da polarização e do racha politico no campo. O chefe nacional do Movimento Terceiro Sistema, de centro-esquerda, afirmou que o quarto lugar do candidato Rodriguez se deveu a erros fundamentais da campanha, como ter evitado uma ruptura total com Evo Morales. "Se estamos falando de renovação, tinha que ser sem Evo. Do contrário, seria continuidade", afirmou.
Crise de representatividade
A analista política boliviana Luciana Jauregui tinha antecipado em suas análises há dois meses, que a eleição na Bolívia seria histórica justamente "por estar aberta". Para ela, o país atravessa uma crise de representação com poucas opções eleitorais, com "partidos vazios, sem estrutura territorial e sem propostas sólidas".
O médico Erick Luna disse que votou em Quiroga por ter sido o único que apresentou propostas concretas e por ser o que poderia "tirar o socialismo (sic) do poder". Ele espera que, independente do resultado no segundo turno, o novo presidente se alinhe às políticas liberais e que tire a Bolívia "das mãos do narcotráfico", afirmou. Para ele, o governo de Luis Arce foi "péssimo".
Segundo pesquisas de opinião divulgadas antes do pleito, para a maioria dos bolivianos, o maior problema do país é a corrupção, seguido de inflação, escassez de produtos e a crise energética.
Polarização
"Quero que pelo menos os novos presidentes sejam pessoas que tenham profissão e saibam falar e não analfabetos das zonas rurais", disse um engenheiro boliviano de Cochabamba, que não quis se identificar.
O racismo também é apontado por estudiosos como um dos grandes problemas que estrutura a sociedade boliviana e que ajuda colocar em contexto o ódio ao ex-presidente Evo Morales. A volta do racismo acentuado é uma das maiores preocupações da população rural e indígena boliviana. "Tenho medo de perder em direitos", disse uma moradora do município El Alto, de maioria indígena, que não quis se identificar.
Segundo dados oficiais, mais de 40% da população na Bolívia é indígena. No país, principalmente em estados majoritariamente de pessoas brancas, como Santa Cruz de La Sierra, é muito comum presenciar o racismo de forma mais explicita, com xingamentos e insultados a população indígena.
Apesar das conquistas desse grupo nos governos de Moraes, o sociólogo José Martinez, da Universidade Autonoma Gabriel René Moreno, a integração foi um processo de lutas sociais anteriores a eleição de Evo.
"A primeira marcha indígena por território e dignidade foi em 1990", contextualizou. Durante o governo de Evo Morales, a Bolívia foi reconhecida como estado plurinacional e teve a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas aprovada na ONU em 2008.
Não por acaso, o discurso dos dois candidatos que se enfrentaram no segundo turno fala em "unidade", um sintoma da profunda polarização que vivem os bolivianos.
A análise do ex vice-presidente boliviano condiz com a autocrítica feita por alguns presidentes do campo da esquerda, entre eles o presidente Lula, durante a jornada pela democracia e contra os extremismos, que ocorreu em Santiago do Chile, em julho.
O evento, que contou com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanchez, se desenhou como um fórum que pretende se expandir e fazer um contraponto a políticos de direita. No evento, o presidente Lula foi interrogado pela reportagem se chamaria políticos de outras correntes ideológicas para integrar o grupo e afirmou que "de direita, de direita, não", pois os políticos de "direita" já tinham seus grupos.
Na ocasião, os presidentes reconheceram que os governos progressistas falharam ao que tange às políticas de bem-estar social da população e afirmaram que o povo perdeu a confiança nos governos de esquerda. "É preciso recuperar a confiança e a autoestima do povo, com trabalho, comida e oportunidades. Precisamos pensar a democracia para além de um sistema eleitoral'' afirmaram. O evento contou com a participação dos líderes Gabriel Boric (Chile), Lula (Brasil, Gustavo Petro (Colombia), Pedro Sanchez (Espanha) e Yamandu Orsi (Uruguai).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.