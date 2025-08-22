Relação de Bolsonaro e Milei é marcada por elogios e fuga de investigados

A relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente argentino Javier Milei é antiga. Ambos já trocaram vários elogios públicos e o capitão da reserva esteve na cerimônia de posse do argentino, em dezembro de 2023, com status de convidado de honra. Na ocasião, o presidente Lula não compareceu, mas enviou o chanceler Mauro Vieira.

Durante a visita a Buenos Aires para a posse do aliado político, Bolsonaro, ao lado do filho Eduardo, concedeu entrevistas a rádios e jornais. À rádio argentina Mitre, disse que a Argentina, assim como o Brasil, empobreceu com a esquerda e que confiava no governo de Milei.

Durante a entrevista, Bolsonaro também negou as acusações de tentativa de golpe de estado. "Eu saí do Brasil no dia 30 de dezembro e fui para os Estados Unidos. Isso (a tentativa de golpe) aconteceu no dia 8. Eu não estou estimulando ninguém a fazer nada no Brasil (...) O governo (atual) não colaborou com as investigações", respondeu na época. "Acusam a gente de querer tomar o poder, mas sem armas? São pessoas que estavam com a bíblia na mão. Nenhuma arma foi encontrada. O governo domina certos setores e faz sua narrativa junto à imprensa", afirmou.