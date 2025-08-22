Relação de Bolsonaro e Milei é marcada por elogios e fuga de investigados
A relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente argentino Javier Milei é antiga. Ambos já trocaram vários elogios públicos e o capitão da reserva esteve na cerimônia de posse do argentino, em dezembro de 2023, com status de convidado de honra. Na ocasião, o presidente Lula não compareceu, mas enviou o chanceler Mauro Vieira.
Durante a visita a Buenos Aires para a posse do aliado político, Bolsonaro, ao lado do filho Eduardo, concedeu entrevistas a rádios e jornais. À rádio argentina Mitre, disse que a Argentina, assim como o Brasil, empobreceu com a esquerda e que confiava no governo de Milei.
Durante a entrevista, Bolsonaro também negou as acusações de tentativa de golpe de estado. "Eu saí do Brasil no dia 30 de dezembro e fui para os Estados Unidos. Isso (a tentativa de golpe) aconteceu no dia 8. Eu não estou estimulando ninguém a fazer nada no Brasil (...) O governo (atual) não colaborou com as investigações", respondeu na época. "Acusam a gente de querer tomar o poder, mas sem armas? São pessoas que estavam com a bíblia na mão. Nenhuma arma foi encontrada. O governo domina certos setores e faz sua narrativa junto à imprensa", afirmou.
Eduardo pediu refúgio a investigados
A família Bolsonaro também é próxima do governo Milei. Eduardo Bolsonaro tem contato com pessoas que trabalharam na campanha do argentino, como o influenciador Fernando Cerimedo. O deputado viajou algumas vezes nos últimos anos ao país vizinho, inclusive para fazer campanha a Milei, antes do pleito de 2023.
Em maio de 2024, o UOL revelou que Eduardo e outros deputados bolsonaristas foram a Buenos Aires pedir refúgio político aos investigados e condenados por tentativa de golpe de estado que quebraram a tornozeleira e fugiram para o país vizinho.
Na ocasião, Eduardo Bolsonaro se reuniu em um evento com deputados da extrema-direita do país e concedeu inúmeras entrevistas à imprensa local, reforçando o pedido para que o executivo interferisse no processo de refúgio junto a Conare (Comissão de Refugiados da Argentina), órgão submetido ao gabinete do presidente.
Eduardo Bolsonaro esteve ao vivo com a ministra de segurança da Argentina, Patricia Bullrich, num canal de TV e clamou para que o governo Milei intercedesse em favor dos bolsonaristas. Na ocasião, a ministra afirmou que estava acompanhando o caso.
Desde o ano passado, a Casa Rosada tem sustentado um discurso de que acataria a decisão judicial e da Conare sobre os pedidos de refúgio e que não iria interferir nem conceder "salvo-conduto" aos condenados por tentativa de golpe. Ao UOL, o promotor no processo de extradição afirmou que, mesmo que a Justiça em última instância decida pela extradição, a decisão final é de Milei.
O Supremo Tribunal Federal do Brasil enviou ao governo argentino um pedido de extradição de cerca de 60 condenados que estariam no país vizinho. Em novembro, a Justiça argentina emitiu mandados de prisão, mas, desde então, apenas cinco pessoas estão presas em Buenos Aires aguardando julgamento de extradição. O julgamento, inicialmente previsto para junho, ainda não tem nova data definida. Isso porque a defesa dos presos recorreu em segunda instância e solicitou que todos os pedidos de apelação sejam analisados antes do início do processo.
Em dezembro de 2024, Eduardo Bolsonaro visitou um dos cinco presos, em uma delegacia na cidade de La Plata, a 60 quilômetros da capital argentina. Neste ano, o UOL entrevistou os foragidos que estão presos na Argentina e eles denunciaram serem vítimas de maus-tratos nos presídios argentinos e que se sentem abandonados.
Até o fechamento deste texto, o governo argentino está em silêncio. Casa Rosada e Milei não responderam oficialmente se receberam algum pedido de asilo do ex-presidente brasileiro nem emitiram qualquer menção ao caso nas redes sociais.
