Apesar de desaceleração, inflação pesa no bolso dos argentinos: 'Desgaste'
Na fila do supermercado, em um bairro de classe média de Buenos Aires, uma mulher usa o celular para calcular. Divide, volta na prateleira, compara com os preços de outro mercado, franze a testa e desiste do produto. "No outro (mercado), os produtos estão mais baratos", cochicha.
No caixa de outro estabelecimento, a atendente avisa: "Se o pagamento for com Modo (app bancário), tem 25% de desconto às quartas-feiras". Num açougue, o cartaz indica que se o cliente pagar em dinheiro vivo, tem 10% de desconto.
Quem caminha pelas ruas da capital encontra diversos anúncios com as "ofertas do dia", o que pode gerar a ideia de que o país está a pleno consumo. Mas, ao contrário. Apesar do governo Milei ter alcançado o superávit fiscal, uma forte recessão assola o país, encarecendo produtos no supermercado, serviços de saúde, transporte, educação e aluguel.
Apesar de a inflação ter baixado significativamente, (de 25% ao mês quando Milei assumiu o poder, em dezembro de 2023, para 1,8% em julho) o índice ainda é alto. A inflação desde o começo do ano está em 17,3% e a interanual registrou 36,6%, de acordo com Instituto de Estatísticas da Argentina.
No país, metade da população não consegue cobrir as necessidades básicas e 30% estão cancelando ou adiando o pagamento de despesas com alimentação, para pagar serviços essenciais, de acordo com um estudo da consultora Moiguer. O estudo também revelou que a autopercepção da classe média caiu de 91% para 74%, nos últimos 10 anos. Já as pessoas que se consideram de classe média baixa eram de 9% e subiram para 26%. O critério utilizado pela consultora foi a renda média por casa.
Entre os números, está a população, que apesar de lidar há anos com a instabilidade econômica no país, tem aprimorado o malabarismo para driblar a crise. É o caso do analista de dados, Manuel Quiroga, 43, que no último ano deixou de fazer compras mensais no supermercado e virou "especialista" em promoções diárias; tudo para poder "ganhar" da inflação, explicou.
"Agora faço compras menores e com mais frequência, para aproveitar os descontos e promoções e tentar ganhar da inflação", contou.
A estratégia de Quiroga é ter "diversos aplicativos de supermercados no celular, com notificações de desconto". "Quando o desconto é na quarta-feira em um mercado, eu corro para lá. Quando o desconto da carne é no sábado, eu vou. Estou sendo guiado pelas notificações de celular", desabafou.
Supermercado no crédito
Outro hábito adquirido pelos argentinos é pagar a conta de supermercado em parcelas fixas no cartão de crédito. O uso do cartão em supermercados cresceu 46% na era Milei, segundo informe do Centro de Estudos de Recuperação Argentina (CentroRA), da UBA (Universidade de Buenos Aires), o que alerta, por outro lado, o aumento do endividamento entre as famílias do país.
Em Córdoba, a segunda maior província argentina, nove em cada 10 argentinos financiam as compras do supermercado; e nove em cada 10 famílias estão endividadas, segundo o Instituto de Estatísticas de Tendências Sociais e Econômicas.
Crise afeta encontros
Em Buenos Aires, bares e restaurantes, antes com fila de espera, agora estão mais vazios. Muitos argentinos relataram à coluna optarem por reunir amigos em casa, para economizar. Nesse contexto, Constância Perez diminuiu até o uso do aplicativo de relacionamento.
"Fazer dates tem se tornado custoso na Argentina", afirmou a engenheira de 35 anos. Para se ter uma ideia, tomar um chope em bares e restaurantes de Palermo, um dos bairros com intensa vida noturna, custa, em média, 35 reais.
Não dá para saber o preço real
Com o objetivo de aumentar o consumo e estimular as vendas, muitos estabelecimentos em Buenos Aires, como mercados e farmácias, oferecem dois produtos pelo preço de um (o famoso 2x1). Esse formato, no entanto, não permite que o consumidor saiba, de fato, quanto ele está pagando na unidade.
O ministro da economia, Luis Caputo, criticou os estabelecimentos que não expõem o preço real de cada produto. Segundo o ministro, quando os estabelecimentos oferecem desconto de 2x1, não permite que o Instituto de Estatísticas do país identifique o preço unitário e seu respectivo desconto, prejudicando a medição do órgão que calcula a inflação de bens e produtos.
População não sente queda da inflação
Muitos argentinos já nasceram em um país em crise, sem saber como é viver com estabilidade econômica. Não por acaso, Milei venceu a eleição com sua maior promessa de campanha: baixar a inflação e derrubar a restrição ao dólar.
O governo cumpriu o prometido e a inflação está desacelerando. Paralelamente, o país tem controlado a taxa de câmbio para evitar a desvalorização do peso. Algo semelhante com o que o Brasil viveu nos anos 1990, antes da livre flutuação de 1999, em vigor até os dias de hoje.
Mas, apesar dos índices favoráveis, os números ainda não refletem um estado de bem-estar social e segurança econômica para a maioria da população. O poder de compra do argentino despencou e o desemprego aumentou desde que Milei assumiu (de 5,7% para 7,9%). Além disso, os salários não acompanham a inflação, gerando dezenas de greves e protestos desde o ano passado.
Segundo o analista econômico argentino, Damián Di Pace, os preços de mensalidade escolar, aluguel, convênio médico e serviços de comunicações seguem subindo. "Isso explica porque, mesmo que o índice geral (da inflação) tenha caído, a percepção dos cidadãos pode ser diferente", argumentou.
Crise econômica aumenta depressão e ansiedade
Um dos efeitos colaterais da crise é mais invisível do que os índices econômicos. Médicos entrevistados pelo UOL disseram que o contexto social pelo qual vive a Argentina impacta diretamente a saúde mental, gerando sintomas como desespero, angústia, depressão, isonomia, irritação, distúrbios gastrointestinais, fadiga mental e cefaleia. Sinais que podem piorar quando a pessoa se sente sozinha e abandonada.
Ao UOL, a psiquiatra Maria Cecilia Garcia afirmou que a demanda por ajuda médica aumentou nos últimos meses devido à crise e, principalmente, à ausência do Estado. Segundo ela, manter-se atento aos preços e ao câmbio, além do medo do futuro, ativam no cérebro a mesma resposta de alerta de situações de perigo.
"Há uma insegurança real (na Argentina) e isso pode gerar estresse crônico, porque a pessoa está o tempo todo em estado de alerta'', pontuou. "Não existe separação entre corpo e mente. Somos corpo, mente e vínculos", acrescentou.
No consultório da psicóloga Tainá Rocha, co-fundadora do espaço Diáspora Psi, as queixas sobre a crise econômica também aumentaram no último ano. "Essa questão sempre esteve presente na clínica, mas antes havia uma rede sustentada por políticas públicas que dava certo amparo. Agora, as pessoas se sentem mais angustiadas diante dessa instabilidade e da ausência do Estado", afirmou a psicóloga. "A precarização das condições de vida tem papel importante (no sofrimento)", contextualizou.
Crise afeta capacidade de tomar decisões
A médica e residente em psiquiatria, Isla Montalier, explicou que viver em ameaça constante produz a perda de capacidade de tomar decisões. "Neurobiologicamente, o cérebro interpreta a imprevisibilidade de preços e poder de compra como uma ameaça constante. Esse comportamento repetitivo força o cérebro a funcionar em modo de "sobrevivência econômica", com sobrecarga no córtex pré-frontal dorsolateral (responsável por funções executivas como cálculo, tomada de decisão e planejamento)", afirmou ao UOL.
Mal-estar psicológico
Os números confirmam a experiência vivida por muitos argentinos. Em junho, o Observatório da Dívida Social Argentina, da Universidade Católica, apresentou um relatório sobre o estresse econômico no país entre 2010 e 2024.
O estudo revelou que cresceu de 18,4% a 26,7%, particularmente entre mulheres e idosos, nas áreas urbanas, o que se denominou como "mal estar psicológico", associado à falta de controle sobre o financeiro, o clima de incerteza e a sensação de impotência e falta de esperança.
"Me sinto ansioso por buscar preços constantemente, perco tempo, além de ser invadido por uma sensação de urgência, como se eu precisasse comprar logo, antes que fique mais caro. Isso é muito desgastante. Vivo em alerta permanente", afirmou Quiroga, que reconhece não ser a primeira crise econômica que enfrenta, mas, segundo ele, é a situação mais limitadora que vive desde a crise econômica de 2001.
Os profissionais de saúde alertam haver estratégias em saúde mental para lidar com essas demandas, como a psicoterapia, psicoeducação, e, se for o caso, o tratamento psicofármacos. "Ferramentas como planejamento financeiro, técnicas de mindfulness, rotinas de autocuidado e também trabalho com a rede de apoio são estratégias para transitar momentos de instabilidade. Porém, muitas vezes esses tratamentos ou não são iniciados, ou são interrompidos pela própria dificuldade em manter financeiramente essas possíveis intervenções", considerou Montalier.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.