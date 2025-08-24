Apesar de desaceleração, inflação pesa no bolso dos argentinos: 'Desgaste'

Apesar de a inflação ter baixado significativamente, (de 25% ao mês quando Milei assumiu o poder, em dezembro de 2023, para 1,8% em julho) o índice ainda é alto. A inflação desde o começo do ano está em 17,3% e a interanual registrou 36,6%, de acordo com Instituto de Estatísticas da Argentina.

No país, metade da população não consegue cobrir as necessidades básicas e 30% estão cancelando ou adiando o pagamento de despesas com alimentação, para pagar serviços essenciais, de acordo com um estudo da consultora Moiguer. O estudo também revelou que a autopercepção da classe média caiu de 91% para 74%, nos últimos 10 anos. Já as pessoas que se consideram de classe média baixa eram de 9% e subiram para 26%. O critério utilizado pela consultora foi a renda média por casa.

Entre os números, está a população, que apesar de lidar há anos com a instabilidade econômica no país, tem aprimorado o malabarismo para driblar a crise. É o caso do analista de dados, Manuel Quiroga, 43, que no último ano deixou de fazer compras mensais no supermercado e virou "especialista" em promoções diárias; tudo para poder "ganhar" da inflação, explicou.

"Agora faço compras menores e com mais frequência, para aproveitar os descontos e promoções e tentar ganhar da inflação", contou.

A estratégia de Quiroga é ter "diversos aplicativos de supermercados no celular, com notificações de desconto". "Quando o desconto é na quarta-feira em um mercado, eu corro para lá. Quando o desconto da carne é no sábado, eu vou. Estou sendo guiado pelas notificações de celular", desabafou.

Supermercado no crédito

Outro hábito adquirido pelos argentinos é pagar a conta de supermercado em parcelas fixas no cartão de crédito. O uso do cartão em supermercados cresceu 46% na era Milei, segundo informe do Centro de Estudos de Recuperação Argentina (CentroRA), da UBA (Universidade de Buenos Aires), o que alerta, por outro lado, o aumento do endividamento entre as famílias do país.