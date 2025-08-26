Próximo de eleições, governo Milei enfrenta sua maior crise após áudios
O presidente argentino. Javier Milei enfrenta o momento mais tenso desde que assumiu a Casa Rosada. Com a proximidade das eleições legislativas de outubro, a revelação de uma suposta corrupção envolvendo a Agência Nacional de Pessoas com Deficiência (ANDIS) e sua irmã Karina mexeu com os ares políticos na Argentina.
Escândalo pior do que o Libra
Este está sendo considerado o maior escândalo enfrentado por Milei em seu governo. Ao contrário do caso Libra, a revelação dinheiro público destinado à compra de medicamentos para pessoas com deficiência.
Especialistas afirmam que o caso ainda é prematuro juridicamente. A origem dos áudios precisa ser verificada para determinar sua validade legal.
A crise ocorre em meio a uma situação crítica na saúde pública argentina. Pessoas com deficiência denunciam falta de cuidados médicos adequados.
O que áudios revelaram
Novos áudios de Diego Spagnuolo, ex-funcionário da ANDIS, foram divulgados na imprensa argentina. Nos áudios, Spagnuolo critica a gestão política do governo e menciona um esquema de arrecadação ilegal que envolveria altos funcionários do governo.
Os áudios foram inicialmente divulgados pelo canal de youtube Carnaval e depois pelo jornal Clarín. O material sugere que a arrecadação ilegal incluiria o presidente Javier Milei, sua irmã Karina Milei, e outros membros do governo.
Segundo os áudios, Spagnuolo teria alertado Milei sobre os supostos casos de corrupção. Ele afirma que Karina Milei seria responsável por questões operativas e financeiras dentro da agência.
Diego Spagnuolo é um conhecido próximo do presidente Milei. Ele frequentou a residência presidencial diversas vezes e já atuou como advogado do presidente.
Após a divulgação dos áudios, Milei demitiu Spagnuolo e Daniel Garbellini, diretor da ANDIS. A demissão foi justificada como preventiva devido ao uso político do caso pela oposição.
Uma denúncia criminal foi apresentada pelo advogado Gregorio Dalbon. Sob ordem judicial, foram apreendidos celulares e documentos relacionados ao caso.
Véspera de eleição
O escândalo ocorre próximo às eleições estaduais para deputados. A província de Buenos Aires está no centro da disputa política, com Milei e sua irmã em campanha ativa contra os peronistas e kirchneristas.
No dia 26 de outubro, argentinos vão às urnas definir os 257 membros da Câmara dos Deputados. Milei tenta maioria após quase dois anos de governo de muito embate com o legislativo.
