Próximo de eleições, governo Milei enfrenta sua maior crise após áudios

O presidente argentino. Javier Milei enfrenta o momento mais tenso desde que assumiu a Casa Rosada. Com a proximidade das eleições legislativas de outubro, a revelação de uma suposta corrupção envolvendo a Agência Nacional de Pessoas com Deficiência (ANDIS) e sua irmã Karina mexeu com os ares políticos na Argentina.

Escândalo pior do que o Libra

Este está sendo considerado o maior escândalo enfrentado por Milei em seu governo. Ao contrário do caso Libra, a revelação dinheiro público destinado à compra de medicamentos para pessoas com deficiência.

Especialistas afirmam que o caso ainda é prematuro juridicamente. A origem dos áudios precisa ser verificada para determinar sua validade legal.