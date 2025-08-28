Depois de pedradas, Milei endurece discurso para controlar escândalo

As eleições são vistas como cruciais para o governo Milei. O partido não possui maioria no Congresso e enfrenta resistência para aprovar suas agendas liberais.

Durante uma carreata, Milei foi questionado sobre um escândalo de áudios. Ele negou as acusações relacionadas ao ex-chefe da Agência Nacional de Pessoas com Deficiência, chamando-as de mentirosas e prometendo levar o caso à justiça.

A Casa Rosada defende que o escândalo de corrupção foi fabricado pela oposição. O porta-voz Manuel Adorni afirmou que medidas internas foram tomadas e que os áudios surgiram estrategicamente antes das eleições.

Uso político do incidente

Milei transformou a consigna "Kirchnerismo Nunca Mais" em um grito de campanha. A frase é uma adaptação do tradicional "Ditadura Nunca Mais", minimizando os crimes da ditadura militar argentina.

Analistas políticos acreditam que Milei pode usar o ataque como capital político. "Numa Argentina extremamente polarizada, esse é o grande recurso de Milei. Se ele conseguir reunir todo esse setor polarizado, o qual conta com grandes atores a favor dessa narrativa, como alguns empresários, meios digitais e etc, ele se fortalecerá em seu discurso anti-kirchnerismo, muito mais do que uma discussão anti-política, como Milei dizia antes de ser presidente, ao se referir que acabaria com a casta", avaliou o cientista político argentino, Ivan Schuliaquer, professor na Universidade Nacional de San Martín.