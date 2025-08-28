Depois de pedradas, Milei endurece discurso para controlar escândalo
O governo argentino, liderado por Javier Milei, alterou sua postura após um incidente em que o presidente foi atacado com pedras, atribuindo a agressão a militantes kirchneristas. Em resposta, o governo abandonou a cautela e passou a contra-atacar a oposição. A Casa Rosada informou que duas pessoas foram presas em conexão com o ataque.
O que aconteceu
Milei usou as redes sociais para expressar sua visão sobre o incidente. Ele afirmou que agora é "civilização ou barbárie", sinalizando uma mudança na abordagem do governo para as próximas eleições.
O partido de Milei, Liberdade Avança, lançou uma nova campanha eleitoral. A campanha "de um lado as pedras, de outros argentinos de bem" busca fortalecer sua posição nas eleições legislativas.
As eleições são vistas como cruciais para o governo Milei. O partido não possui maioria no Congresso e enfrenta resistência para aprovar suas agendas liberais.
Durante uma carreata, Milei foi questionado sobre um escândalo de áudios. Ele negou as acusações relacionadas ao ex-chefe da Agência Nacional de Pessoas com Deficiência, chamando-as de mentirosas e prometendo levar o caso à justiça.
A Casa Rosada defende que o escândalo de corrupção foi fabricado pela oposição. O porta-voz Manuel Adorni afirmou que medidas internas foram tomadas e que os áudios surgiram estrategicamente antes das eleições.
Uso político do incidente
Milei transformou a consigna "Kirchnerismo Nunca Mais" em um grito de campanha. A frase é uma adaptação do tradicional "Ditadura Nunca Mais", minimizando os crimes da ditadura militar argentina.
Analistas políticos acreditam que Milei pode usar o ataque como capital político. "Numa Argentina extremamente polarizada, esse é o grande recurso de Milei. Se ele conseguir reunir todo esse setor polarizado, o qual conta com grandes atores a favor dessa narrativa, como alguns empresários, meios digitais e etc, ele se fortalecerá em seu discurso anti-kirchnerismo, muito mais do que uma discussão anti-política, como Milei dizia antes de ser presidente, ao se referir que acabaria com a casta", avaliou o cientista político argentino, Ivan Schuliaquer, professor na Universidade Nacional de San Martín.
Histórico de violência política
Milei já foi alvo de violência anteriormente durante campanhas eleitorais. Ele foi recebido com ovos em Buenos Aires e durante o segundo turno das eleições presidenciais.
Incidentes semelhantes ocorreram no passado na política argentina. Em 2016, Mauricio Macri também foi atacado com pedras durante um evento político em Mar del Plata.
