Argentina: o que está em jogo para Milei na eleição parlamentar de hoje?
A população da província de Buenos Aires, que representa cerca de 40% do eleitorado argentino, irá às urnas hoje para eleger legisladores provinciais. O pleito precede as eleições legislativas nacionais, em outubro, quando haverá a renovação de metade do Congresso.
O resultado de hoje é considerado um termômetro político chave para o governo Milei. Isso porque cerca de 14 milhões de eleitores vão escolher 46 deputados e 23 senadores estaduais. Uma vitória do partido do presidente argentino, o Liberdade Avança, teria um forte peso simbólico e político, pois se trata da província mais importante do país, onde o atual governador, Alex Kicillof, é peronista.
Ao mesmo tempo, o governo enfrenta uma crise econômica, com inflação interanual de 32,2%, nova dívida com o FMI e, mais recentemente, o maior escândalo político em sua gestão, com os áudios que indicam suposta corrupção no governo, envolvendo sua própria irmã, Karina Milei, que também é secretária geral da presidência.
Para o analista político Ivan Schuliaquer, o governo Milei está encarando o pleito como uma espécie de "plebiscito". Os principais candidatos estão divididos entre os partidos Força Pátria (peronista), Liberdade Avança (de Milei), e o Somos Buenos Aires, que se apresenta como terceira via.
"A eleição terá um peso simbólico, porque está sendo vista pelo presidente Milei como uma espécie de plebiscito. Seu partido fez uma forte aliança com o partido do PRO- da tradicional direita argentina- e está com a expectativa de derrotar o peronismo", explicou.
O desejo de derrotar a oposição fez o presidente argentino e sua irmã, lideranças do partido Liberdade Avança, mergulharem na campanha eleitoral, criando o slogan "kirchnerismo nunca mais". Num desses eventos de campanha, Milei foi recebida a pedradas e utilizou o incidente para acirrar ainda mais o enfrentamento com a oposição. "De um lado a civilização e de outro a barbárie", disse Milei, logo após a agressão.
O encerramento de campanha, na quarta-feira, também foi marcado por violência, no município de Moreno, zona oeste da grande Buenos Aires. A polícia precisou intervir e chegou a levar uma pessoa detida, segundo informou a imprensa.
Para as eleições nacionais, marcadas para outubro, a província de Buenos Aires funcionará como um único distrito, com os mesmos candidatos a deputados em todas as mesas de votação. As eleições baronenses, ou seja, da província de Buenos Aires, no dia 7 de setembro, têm particularidades próprias e se diferenciam das eleições nacionais. Enquanto a renovação de 24 senadores e 127 deputados federais está regida pelo Código Eleitoral Nacional, a província de Buenos Aires tem sua própria normativa, com regras específicas sobre o voto em branco e a distribuição de bancas, por exemplo. Em Buenos Aires, diferente da eleição nacional, o voto branco não é computado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.