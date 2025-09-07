Argentina: o que está em jogo para Milei na eleição parlamentar de hoje?

Para o analista político Ivan Schuliaquer, o governo Milei está encarando o pleito como uma espécie de "plebiscito". Os principais candidatos estão divididos entre os partidos Força Pátria (peronista), Liberdade Avança (de Milei), e o Somos Buenos Aires, que se apresenta como terceira via.

"A eleição terá um peso simbólico, porque está sendo vista pelo presidente Milei como uma espécie de plebiscito. Seu partido fez uma forte aliança com o partido do PRO- da tradicional direita argentina- e está com a expectativa de derrotar o peronismo", explicou.

O desejo de derrotar a oposição fez o presidente argentino e sua irmã, lideranças do partido Liberdade Avança, mergulharem na campanha eleitoral, criando o slogan "kirchnerismo nunca mais". Num desses eventos de campanha, Milei foi recebida a pedradas e utilizou o incidente para acirrar ainda mais o enfrentamento com a oposição. "De um lado a civilização e de outro a barbárie", disse Milei, logo após a agressão.

O encerramento de campanha, na quarta-feira, também foi marcado por violência, no município de Moreno, zona oeste da grande Buenos Aires. A polícia precisou intervir e chegou a levar uma pessoa detida, segundo informou a imprensa.

Para as eleições nacionais, marcadas para outubro, a província de Buenos Aires funcionará como um único distrito, com os mesmos candidatos a deputados em todas as mesas de votação. As eleições baronenses, ou seja, da província de Buenos Aires, no dia 7 de setembro, têm particularidades próprias e se diferenciam das eleições nacionais. Enquanto a renovação de 24 senadores e 127 deputados federais está regida pelo Código Eleitoral Nacional, a província de Buenos Aires tem sua própria normativa, com regras específicas sobre o voto em branco e a distribuição de bancas, por exemplo. Em Buenos Aires, diferente da eleição nacional, o voto branco não é computado.