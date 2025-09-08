Dólar dispara, peronismo se fortalece e Milei revê estratégia após derrota

A vitória do peronismo nas eleições legislativas da província de Buenos Aires foi vista como um "triunfo contundente" sobre o Liberdade Avança, partido de Javier Milei. A derrota na província mais importante da Argentina, que representa cerca de 40% do eleitorado nacional, foi um duro golpe ao presidente, que via a eleição como um plebiscito para seu governo.

A coalizão peronista "Força Pátria" venceu com 47,28% dos votos. O partido Liberdade Avança de Milei obteve 33,71%, uma diferença de 14 pontos percentuais. Já a coalizão "Somos Buenos Aires" surpreendeu ao se posicionar como terceira força política. Com 5,26% dos votos, o grupo tirou votos do partido de Milei e se apresenta como uma nova opção nacional.

"A terceira via tirou votos do partido Liberdade Avança e também vai se apresentar como opção nacional", considerou a analista política Lara Goyburu, logo após os resultados.