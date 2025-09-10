Família de fotógrafo internado há 6 meses cobra justiça e pressiona Milei
Seis meses após o fotógrafo argentino Pablo Grillo ter sido gravemente ferido na cabeça por uma bomba de gás lacrimogêneo disparada pela polícia durante um protesto em Buenos Aires, sua família segue em busca de respostas e justiça. O caso se tornou símbolo da repressão sob o governo de Javier Milei.
Hoje, sindicatos de jornalistas e fotojornalistas convocaram um ato em homenagem a Grillo, marcando os seis meses da repressão policial que o feriu. A manifestação também ocorre em apoio aos aposentados, que protestam todas as quartas-feiras, há mais de um ano, exigindo melhores pensões.
Grillo permanece em estado delicado desde o dia do ataque e sua recuperação ainda é incerta. O fotojornalista passou por pelo menos sete cirurgias até o momento e segue em reabilitação.
A família acusa as forças de segurança de abuso de poder e responsabiliza diretamente o governo Milei pela violência contra manifestantes e profissionais de imprensa. Eles exigem investigações transparentes e punição aos responsáveis.
"Meu irmão é outro. Nunca mais será o mesmo depois do dia 12 de março. Confiamos na justiça. Não queremos vingança. Acreditamos que todos são responsáveis, desde as ordens da ministra de Segurança até o policial que fez o disparo. Justiça seria que todos sejam responsabilizados e condenados", afirmou Emiliano Grillo, irmão de Pablo, à coluna.
Fotógrafo foi demitido após registrar disparo
O caso também acirrou o embate entre o governo e a imprensa. O fotojornalista cubano-argentino Kaloian Santos Cabrera registrou o momento em que o policial — identificado como Guerrero — teria disparado deliberadamente o cartucho que atingiu Grillo.
A imagem desmentiu a versão oficial do Ministério da Segurança, que afirmava que a ação das forças seguira o protocolo. Após a repercussão, Cabrera, que trabalhava desde 2013 na Secretaria de Cultura Nacional, não teve seu contrato renovado. Foi informado que a decisão se deu por "redução de pessoal".
"Me disseram que era por redução de pessoal, mas foi uma redução personalíssima, porque só eu fiquei sem trabalho", afirmou ao jornal La Nación.
Caso expõe repressão e afeta imagem do governo
Organizações de direitos humanos reforçam que o caso expõe a escalada repressiva da atual gestão e aumenta a pressão política sobre a Casa Rosada, num contexto de ajuste fiscal e crise econômica. O governo está a um mês das eleições legislativas nacionais, consideradas as mais importantes dos últimos anos, pois podem reconfigurar o Congresso, onde Milei não possui maioria e enfrenta dificuldades para aprovar seus projetos.
O drama de Pablo Grillo tornou-se um retrato da tensão social e política que desafia o governo Milei. Para a família, a ferida só começará a cicatrizar com justiça.
"Estamos cansados de repressão, e essa insatisfação se viu nas urnas, no domingo", afirmou Emiliano, referindo-se à derrota do partido de Milei, Liberdade Avança, por 14 pontos para o peronismo nas eleições legislativas da província de Buenos Aires.
Perícia aponta falha em protocolo de segurança
Está marcada para o dia 17 de setembro uma audiência com o policial autor do disparo. Segundo laudo preliminar da perícia, divulgado em junho pela família por meio da página no Instagram que pede justiça por Grillo, o disparo não seguiu os protocolos estabelecidos no manual de conduta da Gendarmeria, força de segurança envolvida na ação.
De acordo com o documento, o projétil não foi lançado em ângulo de 45 graus para cima, nem entre 30 e 45 graus para baixo, como determina o regulamento. Segundo a família, provas como vídeos mostram que o disparo foi feito em ângulo horizontal e direto contra o alvo — prática proibida, devido ao risco de letalidade.
Na época, a ministra de Segurança, Patricia Bullrich, responsável pelo operativo policial de 12 de março, afirmou em coletiva de imprensa que o agente havia atuado "como indicam os manuais". Ela também se comprometeu a oferecer assistência à família e investigar a conduta do policial, mas, até o momento, não houve novos desdobramentos.
Procurado, o Ministério de Segurança não respondeu aos contatos do UOL. O espaço segue aberto para manifestação. Já Emiliano Grillo afirmou que o governo "deu as costas à família".
"Não houve um pedido de desculpas por parte do governo nacional. Nunca se colocaram à disposição para ajudar. Desde o começo, só quiseram justificar o que fizeram, sem nunca nos procurar. Não bastou atirarem no meu irmão — ainda aumentaram a agressividade com violência discursiva e mentirosa, nos difamando e tentando destruir sua imagem", completou.
Relatório denuncia aumento da violência policial
Segundo informe da Comissão Provincial pela Memória (CPM), a violência policial aumentou na Argentina em 2025. O órgão, criado em 1999, foi designado em 2019 como mecanismo de prevenção da violência na província de Buenos Aires.
O secretário-executivo do CPM, Roberto Cipriano, afirmou ao jornal Página 12 que, embora o relatório seja tradicionalmente anual, a escalada da violência forçou a publicação de um estudo semestral.
"No ano passado fizemos um relatório anual, no contexto do protocolo antiprostesto (instituído pelo governo Milei), quando começamos a monitorar as manifestações. Este ano, em seis meses, já haviam sido superados todos os índices de feridos e detidos de 2024", disse.
No primeiro semestre de 2025, foram registradas 21 ações de repressão em 39 protestos monitorados — o equivalente a cinco em cada dez manifestações. Em 2024, foram 17 repressões em 60 protestos, ou seja, três em cada dez, durante todo o ano.
Organizações sociais e de direitos humanos, como a Anistia Internacional, o Centro de Estudos Legais e Sociais e o Sindicato de Jornalistas de Buenos Aires, denunciaram os ataques a jornalistas, argumentando que a repressão faz parte de uma "política sistemática que busca silenciar a imprensa e restringir o direito à informação".
