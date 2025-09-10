Família de fotógrafo internado há 6 meses cobra justiça e pressiona Milei

A família acusa as forças de segurança de abuso de poder e responsabiliza diretamente o governo Milei pela violência contra manifestantes e profissionais de imprensa. Eles exigem investigações transparentes e punição aos responsáveis.

"Meu irmão é outro. Nunca mais será o mesmo depois do dia 12 de março. Confiamos na justiça. Não queremos vingança. Acreditamos que todos são responsáveis, desde as ordens da ministra de Segurança até o policial que fez o disparo. Justiça seria que todos sejam responsabilizados e condenados", afirmou Emiliano Grillo, irmão de Pablo, à coluna.

Fotógrafo foi demitido após registrar disparo

O caso também acirrou o embate entre o governo e a imprensa. O fotojornalista cubano-argentino Kaloian Santos Cabrera registrou o momento em que o policial — identificado como Guerrero — teria disparado deliberadamente o cartucho que atingiu Grillo.

A imagem desmentiu a versão oficial do Ministério da Segurança, que afirmava que a ação das forças seguira o protocolo. Após a repercussão, Cabrera, que trabalhava desde 2013 na Secretaria de Cultura Nacional, não teve seu contrato renovado. Foi informado que a decisão se deu por "redução de pessoal".

"Me disseram que era por redução de pessoal, mas foi uma redução personalíssima, porque só eu fiquei sem trabalho", afirmou ao jornal La Nación.