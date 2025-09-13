Após derrota, Milei dobra a aposta e veta recursos em saúde e educação
Justificando manter "equilíbrio fiscal", o presidente argentino Javier Milei vetou a Lei de Emergência em Pediatria e a Lei de Financiamento Universitário, aprovadas em agosto pelo Congresso.
A Lei de Emergência em Pediatria destinaria recursos ao Hospital Garrahan, referência no tratamento infantil, que enfrenta atualmente um orçamento congelado, evasão de profissionais e salários abaixo da linha da pobreza. Em resposta ao veto, os profissionais do hospital iniciaram uma greve nesta sexta-feira, com previsão de duração até domingo.
Segundo o projeto de lei, a situação do Hospital Garrahan é considerada "gravíssima", assim como a do restante da saúde pública no país. O texto afirma que programas voltados à saúde infantil e de adolescentes devem ter prioridade no orçamento.
Já a Lei de Financiamento Universitário, também vetada por Milei, previa orçamento para o funcionamento de hospitais universitários, pesquisa científica, ensino, além da recomposição salarial de professores e funcionários, ampliação de bolsas de estudo, entre outros pontos.
A Casa Rosada justificou que o custo fiscal de ambos os projetos é "muito alto e colocaria em risco o superávit fiscal", considerado a espinha dorsal do plano econômico do presidente.
É a segunda vez que o governo Milei veta uma proposta de financiamento universitário. Desta vez, o governo alegou que o projeto não atende aos requisitos legais por não especificar claramente as fontes dos recursos, o que, segundo o Executivo, é uma premissa obrigatória para qualquer lei que autorize despesas não previstas no orçamento.
Milei também já havia vetado uma Lei de Emergência para Pessoas com Deficiência, que enfrentam uma grave crise de acesso à saúde. O veto foi derrubado pelo Congresso, mas o governo estaria disposto a judicializar a decisão para tentar barrar a aplicação da lei, ao menos até as eleições legislativas nacionais, em outubro, mantendo sua agenda de equilíbrio fiscal.
Na próxima segunda-feira, às 21h, o presidente fará um pronunciamento em cadeia nacional sobre o orçamento de 2026. A expectativa é que ele anuncie novos ajustes econômicos.
Apoio do FMI
Após a derrota de seu partido, Liberdade Avança, na eleição legislativa da província de Buenos Aires, em 7 de setembro, Javier Milei reconheceu erros políticos, mas afirmou que não mudará seu plano econômico. Pelo contrário, indicou que a agenda de ajustes será intensificada, sinalizando ao mercado que novas medidas poderão ser adotadas nos próximos meses.
A reação foi imediata: o dólar disparou, a bolsa caiu e as ações de bancos e empresas argentinas se desvalorizaram. Apesar disso, nesta semana, o plano econômico recebeu apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI). Logo após as eleições, a porta-voz do FMI, Julie Kozack, declarou que "o FMI está estritamente envolvido com as autoridades argentinas enquanto implementam seu programa para consolidar a estabilidade e melhorar as perspectivas de crescimento do país".
O apoio do FMI ocorre em um momento em que o governo Milei reconfigura sua estratégia política com foco nas eleições legislativas nacionais de outubro, que renovarão metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado.
Milei cria mesa de diálogo e recria Ministério do Interior
Como parte dessa reconfiguração política, o presidente criou uma mesa nacional de diálogo e convidou governadores para discutir saídas para a crise política gerada após a derrota eleitoral. A medida visa reconstruir pontes com províncias estratégicas e buscar apoio para a aprovação de projetos, já que o Executivo não possui maioria no Congresso.
A nova mesa também representa uma tentativa de retomar o diálogo institucional com os governos provinciais, que se deteriorou após o fracasso do chamado "Pacto de Mayo", lançado no ano passado.
Como reforço nessa estratégia, Milei também recriou o Ministério do Interior, que havia sido rebaixado a secretaria quando assumiu o governo. A pasta agora será comandada por Lisandro Catalán, conforme anunciou o chefe de gabinete, Guillermo Francos, em sua conta na rede X.
"Seguindo as instruções do presidente Milei, com o objetivo de retomar o diálogo com os governadores que compartilham da mesma visão, constituímos a Mesa Federal, junto com o ministro da Economia, Luis Caputo, e o novo ministro do Interior, Lisandro Catalán", afirmou Francos.
Apesar das iniciativas, Milei enfrenta resistência crescente entre os governos provinciais. Isso ficou evidente com a criação do grupo Provincias Unidas, em agosto, formado por ao menos cinco províncias que buscam construir uma alternativa política fora da polarização entre Milei e o kirchnerismo.
O grupo inclui Córdoba (segunda maior província do país, governada por Martín Llaryora), Santa Fe (Maxi Pullaro), Chubut (Ignacio Torres), Jujuy (Carlos Sadir) e Santa Cruz (Claudio Vidal). A aliança também recebe apoio de deputados federais da província de Buenos Aires, de peronistas dissidentes do kirchnerismo e de membros do PRO, partido do ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019).
"Em uma eleição polarizada, decidimos lutar por uma Argentina federal", afirmou Ignacio Torres, do PRO, governador de Chubut, na Patagônia argentina.
