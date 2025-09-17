Crise no governo Milei se aprofunda com derrota no Congresso: 'Duro golpe'

A Câmara dos Deputados da Argentina derrubou hoje dois vetos do presidente Javier Milei, em um movimento que acentua a crise política na Argentina e desgasta ainda mais a relação do Executivo com o Congresso. O Senado ainda vai avaliar os dois textos.

A derrota acontece a pouco mais de um mês das eleições legislativas nacionais, marcadas para 26 de outubro, quando um terço do Senado e metade da Câmara serão renovados.

O governo Milei perdeu as eleições regionais em Buenos Aires e se vê abalado pelos escândalos dos áudios que apontam suposto envolvimento de Karina Milei, irmã do presidente e secretária geral da presidência em um esquema de corrupção. Ela é suspeita de ter recebido propina de 3% na compra de medicamentos de empresas farmacêuticas por meio da Andis (Agência Nacional de Pessoas com Deficiência).