Justiça argentina interroga policial acusado de disparar contra fotógrafo

Colunista do UOL, em Buenos Aires
12.mar.2025 - O fotógrafo Pablo Grillo ficou gravemente ferido após ser atingido na cabeça durante protesto na Argentina Imagem: Nicolas SUAREZ / AFP

A justiça argentina ouvirá hoje o policial Hector Guerrero, acusado de ter atirado no fotógrafo Pablo Grillo durante um protesto de aposentados, no dia 12 de março, em Buenos Aires. Na ocasião, Grillo, que cobria a manifestação, foi atingido na cabeça por uma bomba de gás lacrimogêneo disparada pela polícia. Ele segue internado seis meses após o caso.

A defesa da família do fotógrafo acusa o policial e o Ministério de Segurança da Argentina, responsável pela operação, de tentativa de homicídio. O policial está proibido de deixar o país.

A audiência é chamada de "declaração indagatória", isto é, o juiz comunicará ao policial os fatos pelos quais ele está sendo acusado, bem como mostrar as evidências para que ele possa exercer seu direito de defesa e oferecer sua versão sobre os fatos voluntariamente.

No código penal argentino, esse procedimento é um momento chave na etapa da construção de um processo penal. O policial não é obrigado a responder às perguntas e pode se negar a comparecer à audiência.

Segundo a defesa da família de Pablo Grillo, a conclusão mais importante é que se descartou que o disparo do policial tenha sido em 45 graus para cima ou entre os 30 e 45 graus para baixo, como exige o manual de conduta da Gendarmería- braço policial que equivale aos batalhões de choque do Brasil.

"As provas que temos demonstraram que se o policial tivesse disparado em qualquer dessas formas, o cartucho de gás lacrimogêneo jamais teria alcançado Pablo, como ocorreu", informou ao UOL uma das advogadas da família, Claudia Cesaroni.

A família de Grillo prometeu mobilizar apoiadores em frente ao tribunal da audiência. Em contato com a coluna, os familiares disseram que o estado de saúde de Pablo Grillo é estável, mas delicado. Em agosto, o fotógrafo foi submetido a mais uma cirurgia.

O Ministério de Segurança da Argentina foi procurado, mas não respondeu às solicitações de esclarecimento do UOL. Em abril, a ministra de segurança, Patricia Bullrich, afirmou que o policial cumpriu o protocolo de conduta. Ela também disse que a situação nada mais é que um "teatro de mentiras".

"O policial atirou como tinha que atirar", afirmou Bullrich ao canal La Nación +. "Os registros de vídeo são pouco profissionais", afirmou na época. "Ao invés de verem todo o filme sobre um grupo que foi a romper a ordem e a Constituição, preferem olhar se houve ou não houve um erro de um policial, que não houve", disse Bullrich.

Segundo a imprensa argentina, o Ministério de Segurança nomeou o advogado criminalista Martin Sarubbi para a defesa do policial Hector Guerrero. O advogado tem um longa história de defesa das forças policiais em processos que marcaram a Argentina, como o desaparecimento e morte de Santiago Maldonado - que ocorreu durante a gestão de Mauricio Macri, cuja chefe de segurança também foi Patricia Bullrich.

O advogado também representou membros da Revolução Federal, grupo de extrema direita cujos membros foram investigados por envolvimento na tentativa de assassinato da ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, em setembro de 2022.

