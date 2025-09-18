Risco-país aumenta e governo argentino indica cortes sociais e demissões

"O presidente levantou a questão da responsabilidade, e o Congresso respondeu com demagogia", disse Adorni. "Parece que os esforços feitos pelo povo para manter o equilíbrio fiscal e trilhar o caminho para uma Argentina diferente, de crescimento e com futuro, não importam", afirmou o porta-voz.

A Casa Rosada justificou que o custo anual da lei de financiamento universitário, cujo veto do presidente foi derrubado ontem, "equivale a suspender todos os programas sociais por três meses, os subsídios de energia por quatro meses ou aumentar o IVA (imposto de consumo de bens e serviços) de 21% para 44% por 45 dias.

A Casa Rosada também disse que o custo para manter a lei de emergência em pediatria, cujo veto foi derrubado ontem, implicaria "a demissão de 66.550 funcionários públicos, a suspensão de todo o subsídio de transporte por um mês e a suspensão de aposentadorias privilegiadas por três meses". A lei vetada por Milei prevê recursos extraordinários para manter o hospital Garrahan, referência nacional no tratamento de crianças e adolescentes.

Governo explora derrota visando eleições

O governo Javier Milei está comprometido a renovar o Congresso no dia 26 de outubro, quando parte do legislativo será renovado. O presidente argentino tem se envolvido pessoalmente na campanha pelo seu partido, o Liberdade Avança. Para o governo, ganhar as eleições em outubro pode significar uma oportunidade para que os projetos do executivo tenham respaldo dos legisladores, o que não vem acontecendo.

"No dia 26 de outubro, temos uma oportunidade histórica de renovar o Congresso Nacional e evitar que o partido estadual, formado por kirchneristas e kirchneristas disfarçados de republicanos, desperdice o futuro do povo argentino", disse Adorni.