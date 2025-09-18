Risco-país aumenta e governo argentino indica cortes sociais e demissões
O mercado reagiu após a derrota do presidente Javier Milei na Câmara de Deputados, que derrubou dois vetos do presidente sobre projetos emergenciais em saúde e educação.
Na manhã de hoje, as negociações do mercado financeiro registravam quedas nos títulos argentinos. Os títulos globais caíram 4% em Wall Street, com o risco-país alcançando mais de 1.400 pontos, o maior nível em um ano. O índice mede a capacidade dos países emergentes de pagarem suas dívidas e terem subsídios para fazerem ou não investimentos.
Os sinais negativos do mercado têm impulsionado a demanda por dólares e o Banco Central da Argentina precisou intervir para manter o teto de banda cambial em cerca de 1470 pesos, já que o câmbio atualmente é controlado pelo governo. A medida é considerada um risco, visto que a intervenção implica na redução das reservas necessárias em dólar para o pagamento de dívidas.
Ontem, o Banco Central argentino fez a sua primeira intervenção direta para impedir que o dólar superasse o limite estabelecido em abril e vendeu 53 milhões de dólares ao mercado de câmbio. Foi uma condição para um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).
"O risco-país pode aumentar porque a Argentina ainda não acumula reservas para enfrentar os vencimentos de dívida de janeiro, que ascendem a US$ 8 bilhões, mas também pelo contexto eleitoral e porque o Congresso rejeita o plano fiscal do presidente.", disse o especialista Iván Carrino ao jornal La Nación.
Além disso, analistas apontam que o enfraquecimento político da gestão Milei diante do Congresso, com rejeição aos vetos presidenciais e a própria dificuldade do executivo de emplacar projetos alinhados com seu plano de governo, também impactaram mercado. A desconfiança é se o governo poderá sustentar os investimentos públicos e, ao mesmo tempo, dar continuidade às reformas de seu plano econômico. Em dezembro, Milei chegará na metade de seu mandato.
Governo indica demissões em meio a críticas ao Congresso
O governo Milei indicou hoje que pode haver mais ajustes sociais, principalmente depois da derrota ontem na Câmara dos Deputados.
Em coletiva hoje, o porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, chamou o Congresso de "demagogo" e indicou que o custo do orçamento para manter os projetos de lei que tinham sido vetados por Milei pode significar, entre outros, demissões em massa e suspensão de programas sociais.
"O presidente levantou a questão da responsabilidade, e o Congresso respondeu com demagogia", disse Adorni. "Parece que os esforços feitos pelo povo para manter o equilíbrio fiscal e trilhar o caminho para uma Argentina diferente, de crescimento e com futuro, não importam", afirmou o porta-voz.
A Casa Rosada justificou que o custo anual da lei de financiamento universitário, cujo veto do presidente foi derrubado ontem, "equivale a suspender todos os programas sociais por três meses, os subsídios de energia por quatro meses ou aumentar o IVA (imposto de consumo de bens e serviços) de 21% para 44% por 45 dias.
A Casa Rosada também disse que o custo para manter a lei de emergência em pediatria, cujo veto foi derrubado ontem, implicaria "a demissão de 66.550 funcionários públicos, a suspensão de todo o subsídio de transporte por um mês e a suspensão de aposentadorias privilegiadas por três meses". A lei vetada por Milei prevê recursos extraordinários para manter o hospital Garrahan, referência nacional no tratamento de crianças e adolescentes.
Governo explora derrota visando eleições
O governo Javier Milei está comprometido a renovar o Congresso no dia 26 de outubro, quando parte do legislativo será renovado. O presidente argentino tem se envolvido pessoalmente na campanha pelo seu partido, o Liberdade Avança. Para o governo, ganhar as eleições em outubro pode significar uma oportunidade para que os projetos do executivo tenham respaldo dos legisladores, o que não vem acontecendo.
"No dia 26 de outubro, temos uma oportunidade histórica de renovar o Congresso Nacional e evitar que o partido estadual, formado por kirchneristas e kirchneristas disfarçados de republicanos, desperdice o futuro do povo argentino", disse Adorni.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.