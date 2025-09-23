Trump diz que apoiará reeleição de Milei e turbina Argentina em Wall Street

O apoio dos EUA surtiu efeito imediato. Hoje, o risco país da Argentina, que tinha chegado ao seu ápice no período de um ano, alcançado mais de 1400 pontos, na semana passada, caiu a mil; os títulos argentinos subiram 3% em Wall Street após uma sequência de quedas.

A Argentina negocia com os Estados Unidos, por meio da Secretaria do Tesouro do Banco Central, um empréstimo, para pagar dívidas que vencem nos próximos meses. O que será essencial para acalmar o mercado antes das eleições legislativas nacionais, em 26 de outubro. e evitar uma crise cambial que possa prejudicar o plano econômico de Milei. O objetivo seria facilitar que a Argentina tenha reservas para conseguir cumprir com o pagamento de uma dívida de US$ 4 bilhões, que vence em janeiro de 2026 e outra US$ 4,5 bilhões, que vence em julho.

Também está prevista uma reunião com a diretora do FMI (Fundo Monetário Internacional) Kristalina Georgieva. Será a primeira reunião entre Milei e Georgieva depois do acordo realizado em abril, em que o FMI realizou novo crédito ao governo argentino. O apoio econômico dos EUA a Argentina também é uma boa notícia para o FMI, cujas metas de reservas indicavam tropeços.

Na tarde de hoje, o ministro da economia da Argentina, Luis Caputo, anunciou que que o Banco Mundial irá "implantar até US$ 4 bilhões nos próximos meses" em apoio econômico ao país.

O respaldo econômico dos EUA revela a relação ideológica e pessoal entre os dois presidentes. A argentina, sob Milei, também surge como uma possível aliada de Donald Trump em sua tentativa de impedir a expansão da China na América Latina e a influência do Brasil- aliado dos chineses- na região.

A coluna apurou que a influência da China na Argentina foi tema de conversas entre funcionários da Casa Branca e da Casa Rosada. Desde o ano passado, os EUA pressionam o governo argentino para diminuir a expansão dos chineses no país. Poucos meses depois de assumir como presidente, Milei se comprometeu a fazer uma auditoria numa estação espacial chinesa, após pressão dos EUA.