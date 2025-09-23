Trump diz que apoiará reeleição de Milei e turbina Argentina em Wall Street
O presidente da Argentina, Javier Milei, e o mandatário estadunidense, Donald Trump, tiveram uma reunião bilateral hoje a tarde, no contexto da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A reunião durou 20 minutos. No encontro, Trump elogiou o programa econômico argentino. O republicano também publicou em duas redes sociais um texto dizendo que apoiaria Milei em uma reeleição. A mensagem foi difundida pela conta oficial da presidência da Argentina.
"O respeitável presidente da Argentina, Javier Milei, tem demonstrado ser um líder verdadeiramente fantástico e poderoso para o grande povo argentino, avançando em todos os níveis em uma velocidade recorde. Ele herdou uma desordem total com uma inflação horrível causada pelo presidente anterior da esquerda radical (igual o desonesto Joe Biden, o pior presidente da história da nossa nação), mas devolveu a estabilidade econômica argentina. Temos tido uma ótima relação com a Argentina, que se converteu em um forte aliado, graças ao presidente Milei", escreveu Trump.
Espero seguir trabalhando estreitamente com ele para que os dois países possam continuar seus incríveis caminhos exitosos. Argentina: Javier Milei é ótimo amigo, lutador e ganhador e tem o respaldo completo e total para a reeleição como presidente. Nunca te decepcionara
Donald Trump
O apoio dos EUA surtiu efeito imediato. Hoje, o risco país da Argentina, que tinha chegado ao seu ápice no período de um ano, alcançado mais de 1400 pontos, na semana passada, caiu a mil; os títulos argentinos subiram 3% em Wall Street após uma sequência de quedas.
A Argentina negocia com os Estados Unidos, por meio da Secretaria do Tesouro do Banco Central, um empréstimo, para pagar dívidas que vencem nos próximos meses. O que será essencial para acalmar o mercado antes das eleições legislativas nacionais, em 26 de outubro. e evitar uma crise cambial que possa prejudicar o plano econômico de Milei. O objetivo seria facilitar que a Argentina tenha reservas para conseguir cumprir com o pagamento de uma dívida de US$ 4 bilhões, que vence em janeiro de 2026 e outra US$ 4,5 bilhões, que vence em julho.
Também está prevista uma reunião com a diretora do FMI (Fundo Monetário Internacional) Kristalina Georgieva. Será a primeira reunião entre Milei e Georgieva depois do acordo realizado em abril, em que o FMI realizou novo crédito ao governo argentino. O apoio econômico dos EUA a Argentina também é uma boa notícia para o FMI, cujas metas de reservas indicavam tropeços.
Na tarde de hoje, o ministro da economia da Argentina, Luis Caputo, anunciou que que o Banco Mundial irá "implantar até US$ 4 bilhões nos próximos meses" em apoio econômico ao país.
O respaldo econômico dos EUA revela a relação ideológica e pessoal entre os dois presidentes. A argentina, sob Milei, também surge como uma possível aliada de Donald Trump em sua tentativa de impedir a expansão da China na América Latina e a influência do Brasil- aliado dos chineses- na região.
A coluna apurou que a influência da China na Argentina foi tema de conversas entre funcionários da Casa Branca e da Casa Rosada. Desde o ano passado, os EUA pressionam o governo argentino para diminuir a expansão dos chineses no país. Poucos meses depois de assumir como presidente, Milei se comprometeu a fazer uma auditoria numa estação espacial chinesa, após pressão dos EUA.
Um dia antes do encontro entre Milei e Trump, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, escreveu no X que faria o possível para ajudar o governo de Javier Milei.
"A Argentina é um aliado sistemicamente importante dos Estados Unidos na América Latina. E o Tesouro dos EUA está disposto a fazer o que for necessário dentro de seu mandato para apoiar a Argentina", escreveu o funcionário de Trump.
O presidente argentino agradeceu o apoio do Tesouro americano e do presidente Donald Trump. "Um enorme obrigado ao secretário Scott Bessent e ao presidente Donald Trump pelo apoio incondicional ao povo argentino, que há dois anos optou por reverter um século de decadência com muito esforço", disse Milei por meio de sua conta X.
O respaldo também marca uma posição política importante, visto que Milei atravessa um político delicado, com escândalos de corrupção, derrota eleitoral, polarização política e turbulência no mercado.
