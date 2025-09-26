Morte ao vivo expõe violência extrema e gera disputa política na Argentina
A transmissão ao vivo do assassinato de três jovens na região mais pobre de Buenos Aires revelou um contexto de violência extrema e intensificou a disputa política no pais.
O crime hediondo gerou uma onda de protestos e provocou debates sobre segurança, desigualdade social e a necessidade de ações para proteger as comunidades mais vulneráveis na principal província do país.
O crime
Brenda de Castillo, 20, Morena Verdi, 20, e Lara Gutiérrez, 15, foram encontradas esquartejadas na quarta-feira, após serem torturadas.
Os corpos foram localizados em sacos de lixo, enterrados no pátio de uma casa na cidade de Florencio Varela, parte sul da Grande Buenos Aires, a 30 quilômetros de onde foram vistas pela última vez na sexta-feira passada, no distrito de La Matanza, onde viviam. O distrito é mais populoso e mais vulnerável da província de Buenos Aires.
O crime brutal aconteceu na madrugada de sábado e foi transmitido ao vivo em uma rede social para cerca de 45 pessoas, segundo autoridades locais. O maior suspeito é um líder do narcotráfico conhecido como "Julito" ou "Pequeno J", 23. Ele está foragido. No local do crime, quatro pessoas (dois homens e duas mulheres) foram flagrados pela polícia e detidos limpando a cena do assassinato. Um quinto suspeito foi preso posteriormente.
O crime foi transmitido a um grupo fechado no Instagram, segundo o ministro de segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso. Durante a transmissão, um dos assassinos teria dito: "Isso acontece com quem rouba minhas drogas". A declaração foi divulgada pelo canal TN.
O governo da província afirma que uma organização transnacional de narcotráfico está envolvida no crime e que a motivação poderia ser vingança. Segundo o ministro, a execução queria intimidar e construir uma imagem de poder em torno do líder da organização.
Uma das hipóteses é que as garotas caíram em uma emboscada. Elas acreditavam que iriam a um evento e foram sequestradas para serem torturadas e mortas. "Elas acreditavam que iriam participar de um evento para o qual haviam sido convidadas. Elas vão por vontade própria com alguém que ganhou sua confiança", disse Alonso em uma coletiva de impresa.
O ministro disse que, antes do crime, um grupo de homens cavou um poço no pátio da casa onde ocorreram os assassinatos.
Disputa política entre peronismo e o governo Milei
O episódio rapidamente ganhou dimensão política. O governador peronista da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, atribuíu o crime ao fortalecimento das redes de narcotráfico, um tema federal.
Por sua vez, o braço de ferro de Milei, a ministra de segurança da Argentina, Patricia Bullrich, argumentou que o crime é consequência da insegurança que vive a província de Buenos Aires "há anos" e responsabilizou o governador peronista.
Onda de protestos
O caso tem gerado uma onda de protestos em diversos pontos da capital e da província de Buenos Aires. Organizações sociais, feministas, de direitos humanos, familiares e amigos das vítimas pedem Justiça e cobram respostas dos governantes.
A organização feminista Nenhuma a Menos convocou uma marcha para amanhã às 16h, saindo da Praça de Maio, onde está o governo presidencial, em direção à Praça do Congresso.
"Não há vitimas boas e vitimas ruins, há feminicidio. São jovens pobres que foram assassinadas e o Estado é responsável", declarou a entidade nas redes sociais.
Segundo a Ministra de Mulheres da provincia de Buenos Aires, Estela Diaz, o crime deve ser considerado também como feminicidio, pela forma como os corpos das vitimas foram encontrados.
"Os feminicidios em contextos de crime organizado tem algumas características, como considerar que mulheres são mercadorias, como produto de vingança entre ganguera", afirmou Diaz ao jornal Página 12.
Até o momento, quatro pessoas estão presas suspeitas de envolvimento nos crimes. São dois homens e duas mulheres com idades entre 18 e 28 anos. Eles são investigados por por homicídio qualificado.
Em 2024, a Argentina registrou um feminicidio a cada 39 horas, segundo o Registro Nacional de Femicídio da Justiça Nacional. Foram 228 vítimas diretas e 19 vítimas indirectas, como por exemplo, crianças assassinadas em um contexto de feminicidio.
Dados da ONG "A Casa do Encontro"apontam que nos primeiros oito meses deste ano, 164 mulheres foram vítimas de feminicídio no país.
