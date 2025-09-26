Morte ao vivo expõe violência extrema e gera disputa política na Argentina

Os corpos foram localizados em sacos de lixo, enterrados no pátio de uma casa na cidade de Florencio Varela, parte sul da Grande Buenos Aires, a 30 quilômetros de onde foram vistas pela última vez na sexta-feira passada, no distrito de La Matanza, onde viviam. O distrito é mais populoso e mais vulnerável da província de Buenos Aires.

O crime brutal aconteceu na madrugada de sábado e foi transmitido ao vivo em uma rede social para cerca de 45 pessoas, segundo autoridades locais. O maior suspeito é um líder do narcotráfico conhecido como "Julito" ou "Pequeno J", 23. Ele está foragido. No local do crime, quatro pessoas (dois homens e duas mulheres) foram flagrados pela polícia e detidos limpando a cena do assassinato. Um quinto suspeito foi preso posteriormente.

O crime foi transmitido a um grupo fechado no Instagram, segundo o ministro de segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso. Durante a transmissão, um dos assassinos teria dito: "Isso acontece com quem rouba minhas drogas". A declaração foi divulgada pelo canal TN.

O governo da província afirma que uma organização transnacional de narcotráfico está envolvida no crime e que a motivação poderia ser vingança. Segundo o ministro, a execução queria intimidar e construir uma imagem de poder em torno do líder da organização.

Uma das hipóteses é que as garotas caíram em uma emboscada. Elas acreditavam que iriam a um evento e foram sequestradas para serem torturadas e mortas. "Elas acreditavam que iriam participar de um evento para o qual haviam sido convidadas. Elas vão por vontade própria com alguém que ganhou sua confiança", disse Alonso em uma coletiva de impresa.

O ministro disse que, antes do crime, um grupo de homens cavou um poço no pátio da casa onde ocorreram os assassinatos.