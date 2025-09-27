Posto Shell argentino é criticado por vídeo que debocha de ataque a mulher

Um posto de gasolina da rede Shell, na província argentina de Entre Rios, divulgou nas redes sociais um vídeo em que dois frentistas simulam o sequestro e o desaparecimento de uma mulher, que escondem em um grande saco de lixo.

O vídeo viralizou dois dias antes do assassinato de três jovens transmitido ao vivo em uma rede social. Os corpos das vítimas foram esquartejados e encontrados também em sacos de lixo, na região sul da província de Buenos Aires.

O que mostra o vídeo

Nas imagens, os dois funcionários se mostram incomodados com a aproximação de uma mulher. "De novo essa garota; ela está louca", diz um dele. "Quando será o dia em que a descartaremos por aí?"