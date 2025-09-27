Posto Shell argentino é criticado por vídeo que debocha de ataque a mulher
Um posto de gasolina da rede Shell, na província argentina de Entre Rios, divulgou nas redes sociais um vídeo em que dois frentistas simulam o sequestro e o desaparecimento de uma mulher, que escondem em um grande saco de lixo.
O vídeo viralizou dois dias antes do assassinato de três jovens transmitido ao vivo em uma rede social. Os corpos das vítimas foram esquartejados e encontrados também em sacos de lixo, na região sul da província de Buenos Aires.
O que mostra o vídeo
Nas imagens, os dois funcionários se mostram incomodados com a aproximação de uma mulher. "De novo essa garota; ela está louca", diz um dele. "Quando será o dia em que a descartaremos por aí?"
Em seguida, os dois frentistas perguntam ao motorista de uma transportadora, que abastecia no posto, para onde ele iria. Então, os frentistas colocam a mulher em um enorme saco de lixo preto, que jogam no bagageiro da transportadora. Logo depois, os funcionários comentam: "Essa garota não vai mais nos irritar. Já era hora".
O vídeo tenta seguir uma tendência de publicações no TikTok. Em posts de outras empresas, funcionários, cansados dos produtores de conteúdo, somem para não gravarem os vídeos. No vídeo do posto argentino, a mulher colocada em um saco plástico é a própria responsável pelas mídias sociais da empresa.
Esta "publicidad" es de la empresa Shell Crespo de Erich Wagner y Cia S.R.L de Entre Ríos. Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa. pic.twitter.com/NOU0nKUB96-- ?????? (@soyingridbeck) September 20, 2025
Repercussão negativa
Movimentos sociais, deputadas, ativistas feministas e movimento de mulheres se manifestaram contra a peça publicitária.
"É incrível a Shell explicando como 'se livrar' de uma mulher que incomoda", afirmou no X a senadora de Buenos Aires Malena Galmarini, do partido peronista Força Pátria.
"Lamentamos profundamente que uma empresa como esta, para tentar atrair a atenção dos consumidores, use um recurso no qual a mensagem da violência de gênero é fortalecida, em um país onde o feminicídio é cometido a cada 27 horas", diz um comunicado do coletivo de Jornalistas Feministas de Entre Ríos.
A jornalista, escritora e ativista feminista argentina Gabriela Cabezon Camara descreveu a peca publicitaria como "lixo"e acrescentou: "Jogadas no lixo, no saco de lixo: assim como se joga uma camisinha, a casca de abóbora, os papeis que não servem, os ossos do churrasco entre outras coisas".
Grupos feministas lembraram que atual presidente Javier Milei ameaçou retirar a categoria de feminicídio do código penal. O presidente quando assumiu, em 2023, eliminou o ministério de gênero e diversidade.
Empresa pediu desculpas e tirou vídeo do ar
A empresa divulgou um comunicado em sua conta no Facebook pedindo desculpas e reconhecendo que a peça publicitária "pode ser interpretada" como uma apologia à violência de gênero.
"De Eric Wagner e Cia, proprietários do posto de gasolina Shell da cidade de Crespo, Entre Ríos, queremos expressar publicamente nossas mais sinceras desculpas pelo conteúdo divulgado em um vídeo recente publicado em nossas redes" (...) Reconhecemos que o material compartilhado foi totalmente impróprio e pode ser interpretado como uma apologia à violência de gênero", diz o texto, divulgado no Facebook.
A empresa argumentou que estimular a violência contra mulheres não era a intenção do vídeo. "Estamos cientes da gravidade desse problema em nossa sociedade e lamentamos profundamente ter gerado dor, raiva ou desconforto na comunidade, especialmente em mulheres e diversidades". A publicação foi retirada das redes sociais do posto de gasolina.
Em um comunicado da licenciada Shell Argentina divulgada pela imprensa do país, a empresa Raízen repudiou o vídeo produzido pelo posto de gasolina e afirmou que tomará "medidas necessárias", sem entrar em detalhes.
"Lamentamos e repudiamos o vídeo publicado pela empresa proprietária da Estação de Serviços Shell de Crespo, Entre Ríos, e reafirmamos nosso compromisso com o respeito e a igualdade que promovemos em nossa empresa. Tomaremos as medidas necessárias que o caso exigir", diz o texto. "A mensagem do spot nas redes desta empresa é clara: usa a violência como recurso de eliminação das mulheres. Isso só pode ser entendido ou pensado quando se quer sustentar o machismo acirrado e fechado em uma sociedade".
