Ministra argentina pede pena máxima a quem assistiu ao assassinato ao vivo

A ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, anunciou em coletiva que solicitou às autoridades da província de Buenos Aires a aplicação da Lei Antimafia aos envolvidos no assassinato de três mulheres que teve transmissão ao vivo em redes sociais fechadas. A medida visa enquadrar como "assassinos" todos os que assistiram à transmissão, mesmo sem participação direta no crime.

O que aconteceu

Patricia Bullrich afirmou que a Lei Antimafia deve ser aplicada aos envolvidos no caso. Segundo a ministra, isso inclui os 45 espectadores da transmissão ao vivo dos assassinatos, que podem receber a pena máxima prevista pela legislação argentina.

O principal suspeito do crime, Tony Janzen Valverde Victoriano, conhecido como "Pequeno J", foi preso no Peru. Ele é acusado de ser o mandante do triplo assassinato e será submetido a um processo de extradição para responder na Argentina.