Ministra argentina pede pena máxima a quem assistiu ao assassinato ao vivo
A ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, anunciou em coletiva que solicitou às autoridades da província de Buenos Aires a aplicação da Lei Antimafia aos envolvidos no assassinato de três mulheres que teve transmissão ao vivo em redes sociais fechadas. A medida visa enquadrar como "assassinos" todos os que assistiram à transmissão, mesmo sem participação direta no crime.
O que aconteceu
Patricia Bullrich afirmou que a Lei Antimafia deve ser aplicada aos envolvidos no caso. Segundo a ministra, isso inclui os 45 espectadores da transmissão ao vivo dos assassinatos, que podem receber a pena máxima prevista pela legislação argentina.
O principal suspeito do crime, Tony Janzen Valverde Victoriano, conhecido como "Pequeno J", foi preso no Peru. Ele é acusado de ser o mandante do triplo assassinato e será submetido a um processo de extradição para responder na Argentina.
Matias Ozorio, apontado como cúmplice de "Pequeno J", também foi detido em Lima. Ozorio estava fugindo de traficantes argentinos e entrou ilegalmente no Peru.
Os corpos das vítimas foram encontrados quatro dias após o crime. Lara (15), Morena (20) e Brenda (20) foram esquartejadas e enterradas em Florencio Varela, região sul de Buenos Aires.
O assassinato foi transmitido ao vivo pelo Instagram para um grupo fechado. O caso é tratado como um triplo narco-feminicídio pelas autoridades argentinas.
Colaboração internacional
A polícia argentina contou com apoio internacional para capturar os suspeitos. A colaboração entre as polícias da Argentina, Bolívia e Peru foi crucial para as prisões.
A namorada do "Pequeno J" forneceu informações importantes à polícia. Sua denúncia levou à descoberta do esconderijo usado pelo suspeito na Villa Zabaleta.
Gangues rivais também contribuíram com informações sobre o "Pequeno J". A violência do crime motivou outras organizações criminosas a colaborarem com as autoridades.
