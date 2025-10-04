Assine UOL
Amanda Cotrim

Amanda Cotrim

Em meio a denúncias, atividade de campanha de Milei tem confusão e detidos

Amanda Cotrim
Colunista do UOL, em Buenos Aires
Protesto em Santa Fé, Argentina
Protesto em Santa Fé, Argentina Imagem: Reprodução/X

Durante uma atividade de campanha eleitoral, com a participação do presidente Javier Milei, na cidade argentina de Santa Fé, uma confusão e enfrentamento entre apoiadores e opositores deram o tom do evento. Houve confronto entre militantes, ovos, socos e muita tensão.

Até o momento, ao menos três pessoas foram detidas, segundo a imprensa argentina. O incidente ocorre em meio ao escândalo que envolve o principal candidato do partido de Milei, Jose Luis Espert, que foi denunciado por suposta ligação com o narcotráfico.

Quando chegou em Santa Fé, o presidente argentino foi recebido por militantes de seu partido, Liberdade Avança, e simpatizantes. Entre saudações, gritos e fotos, havia expectativa sobre uma atividade do Milei junto com a irmã, Karina Milei e o cineasta oficial do presidente, Santiago Oría, além de influenciadores e líderes do partido, relatou o jornal Clarín.

Nas ruas da cidade, onde estava previsto uma atividade de Milei, os apoiadores do presidente encontraram-se com um grupo de militantes da oposição, que carregavam cartazes com os dizeres: "Milei, persona no grata", "Alta propina"e "A liberdade atrasa". Alguns manifestantes portavam bandeiras de partidos e movimentos sociais de esquerda, além de manifestantes que disseram terem ido ao protesto de forma independente.

A tensão aumentou e houve confusão. Golpes, empurrões, chutes e ovos. Nas imagens publicadas pela imprensa argentina, uma pessoa apareceu ferida no rosto. Segundo a imprensa argentina, Milei suspendeu a atividade e preferiu permanecer no hotel. Mas os manifestantes da oposição teriam ido até a hospedagem e o clima ficou ainda mais tenso.

A polícia foi acionada para reforçar a segurança do presidente, impedindo que os manifestantes se aproximassem do hotel, onde já havia um grupo com dezenas de apoiadores de Milei.

O presidente argentino chegou a caminhar e cumprimentar os apoiadores próximo ao hotel, mas entrou em um carro e encerrou sua passagem pela cidade.

O cineasta que acompanhava o presidente escreveu nas redes sociais que Milei não suspendeu a atividade em Santa Fé e que a mesma teria ocorrido, mostrando imagens do presidente em contato com os militantes mileistas.

Os jornais argentinos, no entanto, dizem que esse momento foi no trajeto entre o hotel e o veículo que levou o presidente.

Depois que Milei já tinha entrado no carro, apoiadores e opositores voltaram a se encontrar. Houve mais enfrentamentos e pelo menos três manifestantes da oposição — todos da cidade de Santa Fé — foram detidos, segundo o Clarín.

Com a atividade em Santa Fé sob tensão, o presidente argentino antecipou sua ida para a cidade de Paraná, informou o jornal La Nación.

Campanha marcada por protestos

Não é a primeira vez que o presidente Milei enfrenta resistência por parte da população em suas viagens pela Argentina, no contexto da campanha eleitoral do dia 26 de outubro, cujo pleito renovará metade do Congresso Nacional e é considerada crucial para o governo de Milei. Na semana passada, Milei também precisou suspender atividades de campanha em Ushuaia.

Em setembro, durante a campanha eleitoral legislativa para a província de Buenos Aires, Milei chegou a ser recebido em Lomas de Zamora, zona sul da Grande Buenos Aires, com ovos e pedradas e precisou interromper a carreata após ter sua carreata atacada. Naquele mês, outros incidentes foram registrados no encerramento da campanha eleitoral, na cidade de Moreno, zona oeste de Buenos Aires.

