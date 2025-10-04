Em meio a denúncias, atividade de campanha de Milei tem confusão e detidos

Quando chegou em Santa Fé, o presidente argentino foi recebido por militantes de seu partido, Liberdade Avança, e simpatizantes. Entre saudações, gritos e fotos, havia expectativa sobre uma atividade do Milei junto com a irmã, Karina Milei e o cineasta oficial do presidente, Santiago Oría, além de influenciadores e líderes do partido, relatou o jornal Clarín.

Nas ruas da cidade, onde estava previsto uma atividade de Milei, os apoiadores do presidente encontraram-se com um grupo de militantes da oposição, que carregavam cartazes com os dizeres: "Milei, persona no grata", "Alta propina"e "A liberdade atrasa". Alguns manifestantes portavam bandeiras de partidos e movimentos sociais de esquerda, além de manifestantes que disseram terem ido ao protesto de forma independente.

A tensão aumentou e houve confusão. Golpes, empurrões, chutes e ovos. Nas imagens publicadas pela imprensa argentina, uma pessoa apareceu ferida no rosto. Segundo a imprensa argentina, Milei suspendeu a atividade e preferiu permanecer no hotel. Mas os manifestantes da oposição teriam ido até a hospedagem e o clima ficou ainda mais tenso.

A polícia foi acionada para reforçar a segurança do presidente, impedindo que os manifestantes se aproximassem do hotel, onde já havia um grupo com dezenas de apoiadores de Milei.

O presidente argentino chegou a caminhar e cumprimentar os apoiadores próximo ao hotel, mas entrou em um carro e encerrou sua passagem pela cidade.

O cineasta que acompanhava o presidente escreveu nas redes sociais que Milei não suspendeu a atividade em Santa Fé e que a mesma teria ocorrido, mostrando imagens do presidente em contato com os militantes mileistas.