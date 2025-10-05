Candidato de Milei admite que deu consultoria para suspeito de tráfico
O presidente Javier Milei está lidando com mais uma turbulência nas vésperas da eleição legislativa nacional, marcada para o dia 26 de outubro: denúncias associam seu principal candidato a um apontado como líder do narcotráfico na Argentina.
O deputado Jose Luis Espert, que disputa mais uma vez uma vaga para deputado federal pela província de Buenos Aires, teria recebido, em 2020, US$ 200.000 (cerca de um milhão de reais) do empresário Frederico Machado. Conhecido como Fred, ele é apontado pela Justiça americana como líder de uma rede de tráfico internacional de drogas, fraudes e lavagem de dinheiro e está preso na Argentina desde 2021.
Num primeiro momento, questionado pelo canal A24 sobre as denúncias, Espert se recusou a responder. Porém, devido a intensa repercussão do caso na Argentina e pressão por parte de lideranças de seu partido, o candidato gravou um vídeo reconhecendo que recebeu os 200 mil dólares do empresário, mas que o valor seria o pagamento de prestação de consultoria sobre investimentos.
"Eu disse que estava interessado, mas que precisava esperar o final do processo eleitoral. Em 2020, como consultor econômico, assinei um contrato com essa empresa", revelou. "Depois da eleição, recebi um adiantamento vinculado a esse contrato, em uma conta em meu nome nos EUA. Nada a esconder", disse.
Ainda no vídeo, o deputado afirmou que, em abril de 2021, soube pela mídia sobre o pedido de prisão internacional contra Machado, acusado pela justiça americana de narcotráfico e fraude no comércio de aviões. "Fiquei chocado. Nunca imaginei isso", disse. Ele justificou que os pagamentos recebidos não foram para sua campanha como presidente, mas como parte de sua atividade privada de consultor.
Até o momento, há pelo menos três denúncias penais contra Espert, por suposta ligação com o narcotráfico. Todas feitas por políticos peronistas, adversários políticos de Javier Milei. Um dos autores das denúncias é o dirigente Juan Grabois.
Milei chama acusações de 'campanha suja'
Javier Milei mantém seu apoio a Espert. O presidente argentino afirmou que o deputado tem todo o seu apoio e classificou as denúncias como parte de uma "campanha suja do kirchnerismo", em meio ao clima eleitoral. "Se eu acreditasse que ele está sujo, já teria demitido", afirmou.
No dia 26 de outubro, metade do Congresso será renovado. O pleito é considerado crucial para o governo de Milei que, sem maioria na Câmara ou no Senado, vem enfrentando derrotas no legislativo.
As denúncias preocupam a campanha do partido Liberdade Avança. Líderes da sigla de Milei divergem sobre a necessidade de Espert renunciar à candidatura.
A ministra de Segurança, Patricia Bullrich, candidata a senadora pelo partido, declarou que Espert deveria dar explicações. "Ele precisa falar para salvar o projeto do presidente", afirmou. A ministra é conhecida por sua postura firme de enfrentamento ao narcotráfico.
Líderes do partido enfrentam também uma campanha da oposição para que Espert deixe a presidência da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Deputados.
Milei se apoia na imagem de Trump antes das eleições
A crise política do governo Milei tem repercutido negativamente no mercado financeiro e na imagem interna do presidente, segundo as últimas pesquisas eleitorais. Para conquistar os eleitores, Milei tem afirmado que recebe respaldo do presidente dos EUA, Donald Trump. Os dois se reunirão na Casa Branca em 14 de outubro, segundo a Casa Rosada.
No contexto da Assembleia Geral da ONU, em setembro, Trump e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, defenderam publicamente o presidente argentino. Em reunião com Milei, Trump disse que o apoiava e que o considera "um líder fantástico". Bessent anunciou uma ajuda financeira de US$ 20 bilhões para a Argentina.
