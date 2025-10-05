Candidato de Milei admite que deu consultoria para suspeito de tráfico

"Eu disse que estava interessado, mas que precisava esperar o final do processo eleitoral. Em 2020, como consultor econômico, assinei um contrato com essa empresa", revelou. "Depois da eleição, recebi um adiantamento vinculado a esse contrato, em uma conta em meu nome nos EUA. Nada a esconder", disse.

Ainda no vídeo, o deputado afirmou que, em abril de 2021, soube pela mídia sobre o pedido de prisão internacional contra Machado, acusado pela justiça americana de narcotráfico e fraude no comércio de aviões. "Fiquei chocado. Nunca imaginei isso", disse. Ele justificou que os pagamentos recebidos não foram para sua campanha como presidente, mas como parte de sua atividade privada de consultor.

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS -- José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

Até o momento, há pelo menos três denúncias penais contra Espert, por suposta ligação com o narcotráfico. Todas feitas por políticos peronistas, adversários políticos de Javier Milei. Um dos autores das denúncias é o dirigente Juan Grabois.

Ainda no vídeo, o deputado afirmou que, em abril de 2021, soube pela mídia sobre o pedido de prisão internacional contra Machado, acusado pela justiça americana de narcotráfico e fraude no comércio de aviões. "Fiquei chocado. Nunca imaginei isso", disse. Ele justificou que os pagamentos recebidos não foram para sua campanha como presidente, mas como parte de sua atividade privada de consultor.

Milei chama acusações de 'campanha suja'

Javier Milei mantém seu apoio a Espert. O presidente argentino afirmou que o deputado tem todo o seu apoio e classificou as denúncias como parte de uma "campanha suja do kirchnerismo", em meio ao clima eleitoral. "Se eu acreditasse que ele está sujo, já teria demitido", afirmou.