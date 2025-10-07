Assine UOL
Amanda Cotrim

Empresário será extraditado para os EUA após financiar aliado de Milei

Amanda Cotrim
Colunista do UOL, em Buenos Aires
José Luis Espert (à esquerda) e Fred Machado
José Luis Espert (à esquerda) e Fred Machado

Após a decisão da Suprema Corte da Argentina, o presidente Javier Milei aprovou hoje a extradição do empresário Federico Machado, conhecido como Fred, para os Estados Unidos. Ele está em prisão domiciliar no país desde 2021.

A justiça norte-americana o acusa de envolvimento com o narcotráfico, lavagem de dinheiro e fraudes. A decisão do governo Milei ocorre dias depois do, até então, principal candidato do presidente ao Congresso, Luis Espert, desistir da candidatura de deputado após ser acusado de envolvimento com o empresário.

"O governo nacional tomou conhecimento da decisão da Suprema Corte na qual declara procedente a extradição do acusado Federico Andres Machado para os Estados Unidos, no âmbito do caso em que se investiga a prática de crimes federais", diz o comunicado oficial da Casa Rosada. O governo afirmou que dará prosseguimento para o cumprimento da extradição.

"A República Argentina ratifica seu compromisso na cooperação internacional na luta contra lavagem de dinheiro, o narcotráfico e o crime organizado, para desarticular as máfias e fortalecer a segurança tanto nacional como transnacional", diz o comunicado.

A autorização da extradição por parte do presidente Milei foi a última etapa do processo, já que ela foi sentenciada pela justiça argentina em última instância. A autorização ocorre em meio a mais um escândalo político envolvendo aliados do presidente argentino.

Empresário reconhece que financiou Espert

Em uma entrevista concedida hoje para a rádio argentina Rivadávia, Federico Machado reconheceu seu envolvimento com o deputado de Milei em 2019. Horas antes da decisão oficial de extradição, o empresário afirmou que ajudou Espert na disputa pela presidência da Argentina.

Ele disse que queria mudar o país. Me pareceu uma causa nobre. Ele não me pediu dinheiro. Inicialmente, me pediu apoio (...) Lhe ofereci ajuda logística
Frederico Machado, em entrevista a rádio

Continua após a publicidade

Machado também admitiu que contratou Espert para uma consultoria para organizar um projeto de mineração na Guatemala por um valor superior a US$ 200 mil, mas disse que não lembrava o valor total do contrato. O empresário ainda contou que "disse pessoalmente" ao político em 2021 que estava sendo acusado de tráfico de drogas. "E ele me disse 'eu acredito em você'", finalizou.

Denúncias e renúncia de candidato

A versão de Machado é um pouco diferente da versão do deputado, gravada em um vídeo e divulgada nas redes sociais. Na semana passada, após vir à tona que Espert recebeu uma transferência de quase um milhão de reais de uma empresa mineradora de Machado, na Guatemala, o deputado gravou um vídeo no qual afirmou que, em abril de 2021, soube pela mídia sobre o pedido de prisão internacional do empresário. "Fiquei chocado. Nunca imaginei isso", disse.

No vídeo, Espert reconheceu que recebeu os 200 mil dólares de Machado, mas nega que tenha sido para a campanha eleitoral. Segundo o político, o pagamento aconteceu por seus serviços de consultor econômico.

Eu disse que estava interessado, mas que precisava esperar o final do processo eleitoral. Em 2020, como consultor econômico, assinei um contrato com essa empresa", disse. "Depois da eleição, recebi um adiantamento vinculado a esse contrato, em uma conta em meu nome nos EUA. Nada a esconder
Luis Espert

Além dos 200 mil dólares, as denúncias contra Espert apontam que o político argentino realizou cerca de 30 viagens em aviões privados financiados pelo empresário durante a campanha presidencial.

