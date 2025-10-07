Empresário será extraditado para os EUA após financiar aliado de Milei

Machado também admitiu que contratou Espert para uma consultoria para organizar um projeto de mineração na Guatemala por um valor superior a US$ 200 mil, mas disse que não lembrava o valor total do contrato. O empresário ainda contou que "disse pessoalmente" ao político em 2021 que estava sendo acusado de tráfico de drogas. "E ele me disse 'eu acredito em você'", finalizou.

Denúncias e renúncia de candidato

A versão de Machado é um pouco diferente da versão do deputado, gravada em um vídeo e divulgada nas redes sociais. Na semana passada, após vir à tona que Espert recebeu uma transferência de quase um milhão de reais de uma empresa mineradora de Machado, na Guatemala, o deputado gravou um vídeo no qual afirmou que, em abril de 2021, soube pela mídia sobre o pedido de prisão internacional do empresário. "Fiquei chocado. Nunca imaginei isso", disse.



No vídeo, Espert reconheceu que recebeu os 200 mil dólares de Machado, mas nega que tenha sido para a campanha eleitoral. Segundo o político, o pagamento aconteceu por seus serviços de consultor econômico.

Eu disse que estava interessado, mas que precisava esperar o final do processo eleitoral. Em 2020, como consultor econômico, assinei um contrato com essa empresa", disse. "Depois da eleição, recebi um adiantamento vinculado a esse contrato, em uma conta em meu nome nos EUA. Nada a esconder

Luis Espert

Além dos 200 mil dólares, as denúncias contra Espert apontam que o político argentino realizou cerca de 30 viagens em aviões privados financiados pelo empresário durante a campanha presidencial.