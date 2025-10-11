Nobel da Paz foi recebido por venezuelanos em Caracas como 'um milagre'

O sentimento dela reflete o de milhões que não confiam no governo de Maduro, mas não puderam ou não quiseram deixar o país. Segundo a ONU, quase 8 milhões de venezuelanos vivem atualmente em diáspora, entre refugiados e imigrantes.

"Vivo essa notícia (a premiação) com emoção e compromisso, porque sei que não estamos sozinhos. Para nós, que apoiamos María Corina, o prêmio é um impulso de ânimo. É a mensagem de que nosso esforço não passou despercebido, de que há um respaldo global que reforça nossa convicção em lutar por uma mudança justa e pacífica", disse a venezuelana que se identificou como Elizabeth Rojas.

Milagre dos santos

Entre os católicos, a notícia também foi recebida como um milagre, em um país majoritariamente cristão, com mais de 60% de católicos.

Neste mesmo mês de outubro, quando a primeira venezuelana recebe o Nobel da Paz, o país celebra outro marco histórico: a canonização dos dois primeiros santos venezuelanos, a madre Carmen Rendiles e o médico José Gregorio Hernández. A cerimônia oficial está prevista para o dia 19 de outubro no Vaticano, com previsão de celebrações paralelas por toda Venezuela.

Segundo o professor e analista político Benigno Alarcón Deza, que vive em Caracas, o Nobel a Corina Machado tem sido imputado pelos católicos no país como um milagre dos novos santos. "Alguns estão considerando que é o primeiro milagre de José Gregorio Hernández e da madre Carmen Rendiles. Podemos dizer que é um milagre da constância de uma líder e da perseverança de um povo que não se rendeu", analisou Alarcón Deza à coluna.