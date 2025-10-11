Nobel da Paz foi recebido por venezuelanos em Caracas como 'um milagre'
Uma "tranquilidade tensa". Foi assim que venezuelanos em Caracas descreveram o clima eleitoral no ano passado, quando a reportagem esteve na capital para acompanhar o pleito. Um ano e três meses depois, o sentimento é semelhante: agora impulsionado pelo anúncio do Prêmio Nobel da Paz para María Corina Machado, principal opositora do regime de Nicolás Maduro.
A comemoração dos opositores que vivem na Venezuela, no entanto, foi silenciosa. Em um lugar onde pensar diferente pode custar prisão ou desaparecimento, como aponta uma missão independente da ONU, o mais prudente é ficar em casa.
"Celebrei a notícia bem quietinha, em casa. Aqui (na Venezuela) é muito perigoso se manifestar", contou à coluna uma professora, que pediu para não ter a identidade revelada.
O sentimento dela reflete o de milhões que não confiam no governo de Maduro, mas não puderam ou não quiseram deixar o país. Segundo a ONU, quase 8 milhões de venezuelanos vivem atualmente em diáspora, entre refugiados e imigrantes.
"Vivo essa notícia (a premiação) com emoção e compromisso, porque sei que não estamos sozinhos. Para nós, que apoiamos María Corina, o prêmio é um impulso de ânimo. É a mensagem de que nosso esforço não passou despercebido, de que há um respaldo global que reforça nossa convicção em lutar por uma mudança justa e pacífica", disse a venezuelana que se identificou como Elizabeth Rojas.
Milagre dos santos
Entre os católicos, a notícia também foi recebida como um milagre, em um país majoritariamente cristão, com mais de 60% de católicos.
Neste mesmo mês de outubro, quando a primeira venezuelana recebe o Nobel da Paz, o país celebra outro marco histórico: a canonização dos dois primeiros santos venezuelanos, a madre Carmen Rendiles e o médico José Gregorio Hernández. A cerimônia oficial está prevista para o dia 19 de outubro no Vaticano, com previsão de celebrações paralelas por toda Venezuela.
Segundo o professor e analista político Benigno Alarcón Deza, que vive em Caracas, o Nobel a Corina Machado tem sido imputado pelos católicos no país como um milagre dos novos santos. "Alguns estão considerando que é o primeiro milagre de José Gregorio Hernández e da madre Carmen Rendiles. Podemos dizer que é um milagre da constância de uma líder e da perseverança de um povo que não se rendeu", analisou Alarcón Deza à coluna.
É preciso esperar como o governo vai reagir diante da pressão simbólica do Nobel. Seria importante que o governo de Maduro reconheça uma saída negociada. Acredito que as condições estão dadas para que, muito em breve, vejamos uma mudança política na Venezuela para melhor.
Alarcón Deza
Caracas segue tranquila, mas em alerta
"Estamos vivendo uma vida normal, comprando, trabalhando. Mas há uma tensão no ar", relatou à coluna um jornalista venezuelano que colabora com veículos internacionais e preferiu não se identificar por motivos de segurança.
Segundo ele, a população observa com preocupação a movimentação de navios de guerra no mar do Caribe e o aumento da presença militar nas proximidades da Venezuela. "Enquanto o governo tenta uma reunião de urgência na ONU, seguimos tranquilos, mas atentos. Cada dia penso algo diferente: às vezes acredito que nada vai acontecer; outras, temo uma guerra", disse o repórter.
O Nobel concedido a Corina também gerou controvérsia dentro e fora da Venezuela. Analistas e críticos afirmam que a premiação poderia legitimar uma eventual intervenção militar dos Estados Unidos, o que, na visão deles, agravaria ainda mais a crise no país.
Questionado se o prêmio poderia acirrar a divisão política no país, o professor Alarcón Deza diz que rejeita a tese de que a Venezuela estaria polarizada. "Não há polarização na Venezuela. Na época de Chavez, sim, havia. Hoje, cerca de 80% da população é contrária ao regime. O chavismo se sustenta com 15%. Isso não é polarização", afirmou o pesquisador.
Soberania nacional x pressão internacional
O governo de Maduro tem convocado milhares de civis para treinamentos militares, alegando que é preciso defender a soberania nacional diante de uma possível invasão norte-americana. "Não sou chavista, mas me chama a atenção que María Corina receba um prêmio pela paz enquanto apoia sanções e intervenção militar. É complexo", disse o jornalista ouvido pela reportagem.
A professora venezuelana, que se declara apoiadora de Machado, também ponderou: "A soberania nacional é inegociável. Mas acredito que isso é parte da propaganda de Maduro, uma forma de criar medo e buscar apoio. Não creio que haverá intervenção, nem que o prêmio represente isso", disse.
Para Alarcón Deza, o Nobel reforça a pressão diplomática, econômica e política sobre o regime de Maduro. "A Venezuela vive sob um regime autocrático, que exerce violência contra todos os que pensam diferente. Quando não há instituições capazes de arbitrar o conflito democraticamente, surgem outros caminhos que se justificam na ausência de vias internas para resolver o problema", afirmou.
Segundo Deza, o prêmio fortalece a trajetória política de Machado e impõe custos àqueles que tentaram "vender a situação venezuelana como normal, quando evidentemente não é". "No fim das contas, o Nobel vem fortalecer, dar novo ânimo e impulso à oposição democrática, que, se antes já sabia estar do lado da verdade, hoje sente isso ainda mais", completou.
Venezuelanos em Buenos Aires
Em Buenos Aires, venezuelanos se reuniram em frente à embaixada da Venezuela, fechada desde agosto de 2024, quando a Argentina não reconheceu a vitória de Maduro. O grupo classificou o prêmio como "uma mensagem de paz e liberdade".
Entre os presentes estava Maria Alexandra Gómez, mulher do policial argentino Nahuel Gallo, preso desde dezembro passado ao tentar entrar no país como turista.
Com o filho pequeno e uma camiseta pedindo a libertação do marido, ela afirmou que Maria Corina é uma mulher que lutou muito pela democracia na Venezuela. "Que essa mensagem sirva pela liberdade de todos os estrangeiros detidos lá ilegalmente, especialmente Nahuel. Pela libertação de todos os presos políticos da Venezuela."
Machado agradece e pede apoio a Trump
Nas redes sociais, María Corina Machado agradeceu aos venezuelanos e reforçou seu alinhamento com o ex-presidente norte-americano Donald Trump, pedindo apoio direto a ele.
No ano passado, Machado disputou as eleições presidenciais contra Nicolás Maduro. Após o anúncio da derrota, ela e seu vice, Edmundo González, denunciaram fraude e exigiram acesso às atas eleitorais —nunca apresentadas pelo governo.
O episódio agravou ainda mais a crise política no país. Desde então, Machado afirma estar escondida na Venezuela, enquanto González vive exilado na Espanha. A repressão às manifestações pós-eleitorais resultou em prisões, desaparecimentos e pedidos de asilo em embaixadas estrangeiras.
Diversos países, entre eles o Brasil, não reconheceram a reeleição de Maduro. Já aliados como China, Rússia e Irã mantiveram apoio ao regime.
Engenheira industrial e professora, Machado é uma das figuras mais conhecidas da oposição venezuelana. Sua família teve empresas nacionalizadas por Hugo Chávez nos anos 2000, e, em 2002, ela apoiou uma tentativa de golpe contra o então presidente. Em 2024, chegou a ser presa durante protestos contra o resultado eleitoral.
O Prêmio Nobel da Paz reconheceu seus esforços pela restauração pacífica da democracia e dos direitos humanos na Venezuela. A indicação contou com o apoio do secretário do governo dos EUA, Marco Rubio.
